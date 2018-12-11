Ekonomi Tatil planı yapanlar dikkat 10 günde yüzde 40ı satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tatile planı yapacaklar dikkat: Erken rezervasyonda kontenjanın yüzde 40'ı satıldı

Tatil planı yapanlar dikkat: 10 günde yüzde 40'ı satıldı

2019 yazı için tatil planı yapanlar elini çabuk tutsun. Erken rezervasyonlarda büyük patlama yaşanıyor. 10 günlük süreçte kontenjanların yüzde 40'ı satıldı. Turizmciler ise otellerin kapasitelerinin yüzde 30'unun çoktan yurt dışı tur operatörleri tarafından da satın alındığını belirtiyor.

AA
Erken rezervasyona büyük ilgi var.
Erken rezervasyona büyük ilgi var.

1 Aralık'ta başlayan erken rezervasyon kampanyalarına büyük ilgi gösterildi. Kampanyanın başlamasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen kontenjanların yüzde 40'ının satıldığı belirtildi.

'Hızla tükeniyor'

Kampanyanın başladığı 1 Aralık'tan bugüne kadar geçen 10 günlük sürede Türk tatilcilere tanınan kontenjanların yüzde 40'ı satıldığını ifade eden Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, ''Tatil yapmayı planlayanlar için en iyi fiyatların olduğu dönem bu süreç, daha iyisi yok ve hızla tükeniyor. Bu nedenle herkes elini çabuk tutmalı" dedi.

Yüzde 30'u yurt dışı operatörler tarafından satın alındı

"Otellerin kapasitelerinin yüzde 25-yüzde 30'u çoktan yurt dışı tur operatörleri tarafından satın alındı. Bu verilere bakarak 2019'da 50 milyon turist rakamını yakalayacağımızı öngörüyoruz" diyen Polatoğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

"Erken rezervasyonlarda özellikle İngiltere, Almanya ve Rusya ön plana çıktı. Fakat İtalyan, İspanyol tur operatörleri bu sene de Türkiye'de tatil konusunda çekimser kaldı"

'Uzak Doğu'dan güzel kıpırdanmalar var'

Yeni pazarlardan Uzak Doğu'dan güzel kıpırdanmalar gördüklerini de belirten Polatoğlu, ''Çin ve Japonya'nın yanı sıra Vietnam, Tayland, Malezya ve Endonezya'ya kadar uzanan bir coğrafyadan geniş bir kitle Türkiye'ye gelmeye başladı" diye konuştu.

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