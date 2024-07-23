Tatil rezervasyonu yaptıracak vatandaşlar dikkat: Ticaret Bakanlığı'ndan 'Tur' uyarısı

Ticaret Bakanlığı, tatil rezervasyonu yaptıracak vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu.
Sosyal medyaya dikkat
Vatandaşların, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen tatil teklifinin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunu sorgulaması gerektiğine işaret edilen açıklamada,
Paket turda fesih hakkı
Açıklamada, tüketicilerin önceden planladıkları paket turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamayabildikleri belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu:
"Bu tür durumlarda tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir"
Açıklamada, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisinin sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğuna işaret edildi.
Açıklamada, bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin yetkili kılındığı anımsatılarak şunlar kaydedildi: