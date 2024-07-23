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Ekonomi

Tatil rezervasyonu yaptıracak vatandaşlar dikkat: Ticaret Bakanlığı'ndan 'Tur' uyarısı

Ticaret Bakanlığı, tatil rezervasyonu yaptıracak tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulundu. Bakanlık, satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Sosyal medya üzerinden ödeme yöntemleri konusuna da dikkat çekti.

10:29 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 10:42 - 23/07/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Ticaret Bakanlığı, tatil rezervasyonu yaptıracak vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal medyaya dikkat

Vatandaşların, sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen tatil teklifinin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğunu sorgulaması gerektiğine işaret edilen açıklamada,

"Satın alma kararı öncesinde tercih edilen seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu kapsamda tüketiciler, seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığını, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunu 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'www.tursab.org.tr' adreslerinden sorgulayabilir. Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiği ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğu kontrol edilmeli. Sosyal medya üzerinden satın almak yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesi tercih edilmeli ve ödeme aşamasında da bu hususlara dikkat edilmeli"
ifadesi kullanıldı.

Paket turda fesih hakkı

Açıklamada, tüketicilerin önceden planladıkları paket turlara hayatın normal akışı içinde yaşanan birtakım sorunlar nedeniyle katılamayabildikleri belirtilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Bu tür durumlarda tüketicilerin paket tur sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır. Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve ödenmesi zorunlu vergi gibi yasal yükümlülükler dışındaki paket tur bedelini herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı bulunmaktadır. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az süre kala yapılıyorsa paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabilmektedir"


Açıklamada, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun zorunlu sigortayla ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, paket tur düzenleyicisinin sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle tüketicinin uğradığı her türlü zarardan sorumlu olduğuna işaret edildi.

Tüketicinin boşa harcanan tatil zamanı için de uygun bir tazminat talep edebileceğine işaret edilen açıklamada,
"Ayrıca muhtelif seyahat acenteleri tarafından tüketicilere sunulan, paket tur veya otel konaklama rezervasyonunun cezai şart ödemeksizin iptaline imkan tanıyan ihtiyari sigorta uygulamasının tüketicilerimizin faydasına olduğu değerlendirilmektedir"
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bireysel tüketici uyuşmazlıklarının çözümünde tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinin yetkili kılındığı anımsatılarak şunlar kaydedildi:

"Tüketiciler, firmaların uygulamaları ve sözleşmenin ayıplı veya eksik ifası nedeniyle mağdur edilmeleri durumunda 2024 yılı için değeri 104 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabilmektedir. Dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerekmektedir."


#Ticaret Bakanlığı
#tatil
#rezervasyon
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