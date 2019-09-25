Vatandaşı tatilde koruyacak yasa yolda

Dünyanın en büyük ve eski seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un mali nedenlerden ötürü iflasını açıklamasının ardından çok sayıda ülkede tatil yapan binlerce Thomas Cook yolcusu kısa süreli panik yaşarken, iflasının ardından tatildeki İngiliz vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri için, bu zamana kadar ki en büyük geri dönüş operasyonlarından birine de imza atıldı.

Bu kapsamında İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'nca görevlendirilen çok sayıda boş uçak tatil bölgelerine inmeye başladı.

Söz konusu operasyon kapsamında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkede tatil yapan 150 bin İngiliz turistin ülkelerine geri götürülmesi hedefleniyor.



İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan (CAA) yapılan açıklamada, İngiliz tur operatörünün, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği duyuruldu.

TÜM ÖDEMELERİ ATOL YAPACAK

İflas kararının ardından tüm operasyonların arkasındaki dikkat çeken organizasyonun adı ise İngiltere Kamu Otoritesi olarak ifade edilen ATOL.

Thomas Cook müşterilerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeler İngiltere’deki sigorta sistemi sayesinde ATOL güvencesinde. İngiliz turistlerin tatil ücretlerinin ödenmesi ve ülkeye geri dönüşlerine yönelik tüm süreçleri bu kurum yürütüyor.

Çok sayıda ATOL görevlisi tatil bölgelerinde ve havalimanlarında İngiliz turistlerin ülkeye geri dönüşüne ilişkin bilgi paylaşarak olası bir kaos ve mağduriyetin önüne geçiyor.

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ATOl görevlileri havalimanlarında İngiliz turistlerin hangi uçakla ülkelerine döneceğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül itibarıyla Thomas Cook müşterilerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeler bu kapsam içerisinde.

ÜCRET ALANA YASAL İŞLEM

Thomas Cook üzerindenTürkiye'de bulunan İngiliz turist sayısının 21 bin olduğu ifade edilirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tatilleri devam eden Thomas Cook yolcularından hiç bir şekilde ücret alınmayacağını, alan işletmeler hakkında ise yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

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Thomas Cook'un iflası Türk turizmine ilişkin bir takım garantiler barındıran seyahat yasasını da gündeme getirdi.

MECLİS'İN AÇILMASI BEKLENİYOR: ATOL BENZERİ SİSTEM GELİYOR

İngiliz yolcuların ülkelerine dönüşü için devreye giren ATOL benzeri sistem Türkiye'de de devreye alınacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile Turizm Bakanlığı arasında yapılan çalışma sonrası 1618 sayılı yasa daha da geliştirilerek ortaya taslak metin çıkarıldı.

Söz konusu yasa metninin Meclis açılır açılması gündeme gelmesi bekleniyor.

ATOL personeli havalimanlarında yönlendirme yaparken.

ÖNCELİK TÜKETİCİ HAKLARI

Yeni yasa tasarısında öncelik tüketici haklarına verilirken kayıt dışı ekonominin önlenmesi, haksız rekabetin oluşmaması için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

SİGORTA YAPILACAK

Özellikle tatil satın alanları yakından ilgilendiren sigorta zorunluluğu da yeni yasa metninde yer alacak. Yurt dışındaki gibi tur satan seyahat acenteleri bir güvence altına alınacak ve birtakım sigortalar geliştirilecek. Otelden uçak biletine seyahat acentesi üzerinden alınan her tatil ürünü sigortalanacak.

Tüketici otel ya da uçak biletinde bir mağduriyet yaşarsa parasını sigortadan alacak. Kurallara uymayan acentelere de bir takım yaptırımlar uygulanacak.

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KAÇAK ACENTALARA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Yeni yasayla acente belgelerinin değerinin artmasının yanı sıra denetimler de sıkılaşacak. Kaçak olarak faaliyet gösteren seyahat acentalarına yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılacak. Seyahat acentası izinlerinde rekabeti bozup bozmayacağına yönelik değerlendirme de yapılacak.

Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için görevlendirilen 12 uçak ise Dalaman Havalimanına geldi.

TÜRK FİRMA İLE İŞ YAPMA ŞARTI

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk vatandaşlarının yurt içi ve yurt dışında yaşadığı mağduriyetleri önleme imkanına sahip olacaklarını dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yabancı tur operatörlerinin Türkiye'de iş yapmaları halinde muhakkak bir yerli firma ile iş yapması şartının da getirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya.

Seyahat Acentaları Birliği Yasası'na bu yönde bir madde konulması halinde Türkiye'de iş yapan firmaların direk kontrat yapmalarının engellenmiş olacağını dile getiren Bağlıkaya, bu sayede olası bir kriz anında kontrattaki yerel firma ile buradaki mağduriyetlerin çözümü için yol alınabileceğini söyledi.

50 MİLYON EURO'LUK PAKET

Tur operatörleri üzerinden ödemelerin 2-3 ay geriden gelmesinden kaynaklı Thomas Cook'dan alacaklı otel ve tesislere yönelik kredi paketi çalışması gündemde. Konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşen Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, kapsamı 50 milyon euroyu bulacak bir paketin yakında devreye alınabileceğini belirtti.

Türkiye'deki 21 bin İngiliz yolcu iflastan etkilendi. Bu sayıya Almanya, Norveç ve Rusya'da eklenirse rakam 80 bini bulabilir.

İnfografik: AA