Ekonomi Tavuk yumurtası üretimi aralık ayında 17 milyar adet oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tavuk yumurtası üretimi aralık ayında 1.7 milyar adet oldu

Tavuk yumurtası üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3.0 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azaldı ve 1.7 milyar adet oldu.

Haber Merkezi DHA
Tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.3 azaldı.
Tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı aralık ayına ilişkin 'Kümes Hayvancılığı Üretimi' verilerini açıkladı.

Buna göre, kesilen tavuk sayısı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalarak 99 milyona çekildi.

Kesilen hindi sayısı ise 773 bin adet ile bir önceki aya göre yüzde 48.3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 arttı.

Tavuk eti üretimi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.6 azalarak, 171 bin 624 tona düştü.

Kasım ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 20.2 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.0 azaldı ve 5 bin 956 ton oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 2.2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.4 azaldı.

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