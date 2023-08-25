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Ekonomi

Tayland'ın ulusal hava yolu şirketi THAI İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlıyor

Tayland'ın ulusal hava yolu şirketi Thai Airways International Public Company Limited'in (THAI), 1 Aralık'ta İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlayacağı bildirildi.

11:32 . 25/08/2023 الجمعة
AA
THAI

THAI

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı merkezli ulusal hava yolu şirketi THAI'nin, 1 Aralık itibarıyla Bangkok ile İstanbul Havalimanı arasında doğrudan uçuşlara başlaması planlanıyor.


Hava yolu şirketinin Bangkok-İstanbul seferlerinin, 321 koltuk kapasiteli A350-900 model uçaklarla yapılması hedefleniyor.

Günlük karşılıklı icra edilecek seferlere göre, Bangkok'tan saat 23.45'te hareket eden uçağın ertesi gün saat 06.05'te İstanbul'a inmesi, aynı gün saat 16.30'da İstanbul'dan kalkacak uçağın ise saat 05.35'te Bangkok'a varması planlanıyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA İstanbul Havalimanı Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında, havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirketi sayısını 100'e ulaştırma hedeflerinin olduğunu vurguladı.


THAI'nin İGA İstanbul Havalimanı'nda ağırlanan 94'uncu hava yolu şirketi olduğunu belirten Samsunlu, şunları kaydetti:

"Star Alliance taşıyıcılarından Thai Airways International'ı, İGA İstanbul Havalimanı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Thai Airways'in katılımıyla birlikte küresel aktarma merkezimizden daha fazla bağlantı ve Tayland, Güney Asya ve Avustralya'dan Türkiye'ye gelen turizmde artış hedefliyoruz. Ayrıca, Thai Airways International yolcuları Türk Hava Yolları'nın geniş bağlantı ağı üzerinden Avrupa ve Afrika'ya rahatlıkla bağlantı kurabilecekler."







#İGA
#Kadri Samsunlu
#istanbul havalimanı
#THAI
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