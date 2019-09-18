TBB Başkanı Aydın: Kredi borçlusu olan kamu kurumu yok

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, NTV'de sorularını yanıtladı. Aydın, "Kredi borçlusu kamu kurumu yok. Bize borçlu olanlar tamamı özel sektör dediğimiz büyük, orta boy , küçük boy işletmeler" açıklamasında bulundu.

BDDK'nın tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin açıklaması hakkında konuşan Aydın şunları kaydetti:

"Bankalar kredileri üç grupta sınıflıyor. Birinci grup, canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var. Üçüncü grup edinimleri yerine getiremeyen. O artık hassas izlenmesi gereken takibe gitme dediğimiz bölüm o. Dün akşam BDDK, ben bankaların porföylerine baktım 46 milyar TL'nin üçüncü gruba gitmesini öneriyorum dedi. Bunlar ağırlıklı inşaat ve enerji sektörüne ait kredilerdir. Derinlemesine bakınca 46 milyarın yüzde 50'si inşaat ve enerji. Kalanı diğer sektörler. İkinci grup ağırlıklı kredilerin üçüncü gruba gitmesi söylenmiş. Konu bundan ibarettir.

"46 milyarın çoğunluğu döviz cinsinden"

46 milyar TL'lik kredi ağırlıklı olarak döviz cinsinden. Yabancı para cinsinden olmasıın sebebi hem fiyatlama hem de getirilerin yabancı para cinsi olmasından. O zaman öyle yapmış idik. Bundan sonra farklı davranacağız.

"Kredi borçlusu kamu kurumu yok"

Kredi borçlusu kamu kurumu yok. Bize borçlu olanlar tamamı özel sektör dediğimiz büyük, orta boy , küçük boy işletmeler.

Doğalgaz enerji üretimi çok ekonomik değil. Doğalgazla enerji üreten firmaların toplam kredi portföyü içinde miktarı azdır. Bunların biraz daha sıkıntı yaşadığı bilinen bir gerçek. Türk bankacılık sisteminin enerji sistemindeki kredi stoku 47 milyar dolar. Bunun 35 milyar dolarında herhangi bir problem yok. 12-13 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma gereksinmesi var. 46 milyar liranın içinde enerjinin payı yüzde 20'ler civarında. Yapılandırma ile takibe düşen kredi birbirinden çok farklı. 46'nın 10-15 milyarlık bölümünün daha önce üçüncü gruba aktarıldığını görüyouz. Sektörün yaklaşık 6 milyar kadar rezervi var. Toplam 12 milyar TL karşılık ayrılması gerekecek. Karşılık tutarı Türk bankaları zorda bırakmaz. Türk bankacılık sisteminin gücü ve sağlamlığı pekişmiş olacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Bankacılık sektöründe en kötü senaryoda bile yıl sonu karlılığı 35-40 milyar TL arasında kapatılır."

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Yapılandırmada 25 milyon TL ayarı

Aydın, kredi yapılandırmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bankalar yarından itibaren çerçeve anlaşmasını imzalayacaklar. Yeni yasal düzenleme ile 25 milyon TL'nin altı ve üstü olarak ikiye boldük. 25 milyon TL'nin altı konfeksiyon usülü olacak. Ödemesiz dönem bir yıla kadar olabilecek vade 60 ay azami olacak. Faizi değişken veya sabit olabilecek. Çok hızlı yapılabilecek bir yapı kuruldu, bu ilk defa yapldı. 25 milyonun üstü bildiğimiz klasik usüllere tabi."

Bankalar Birliği Başkanı Aydın, faiz indirimleriyle ilgili olarak şöyle konuştu: "İnşaat sektöründe çok cazip yeni fiyatlamalar çıktı."

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