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Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB Başkanı Ağbal: Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır

TCMB Başkanı Ağbal, "Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
TCMB Başkanı Naci Ağbal.
TCMB Başkanı Naci Ağbal.

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur.

Fiyat istikrarını sağlamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız.

Para politikası 2021 yılında sade ve anlaşılır bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır.

Dalgalı kur rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacaktır. TCMB'nin nominal ya da reel bir kur hedefi bulunmamaktadır.

Enflasyonun ekonomimizi ve ülkemizi etkilediği maliyetler konusunda farkındalığın artırılması ve enflasyon hedeflerinin bütün paydaşlarca sahiplenilmesini önemli görüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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