Ekonomi TCMB Başkanı Ağbal TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB Başkanı Ağbal: TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, "TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak" dedi. Ağbal, "Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
TCMB Başkanı Naci Ağbal
TCMB Başkanı Naci Ağbal

TCMB Başkanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Merkez Bankası'nın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında sunum yapıyor.

Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Fiyat istikrarı, ekonomik birimlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarında dikkate almaya gerek duymadıkları ölçüde düşük bir enflasyon oranını ifade etmektedir.

TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak.

Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır.

Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar.

Ekonomimiz son çeyrekte, 3. çeyrekte oluşan güçlü momentumu, ivmeyi sürdürmektedir. Üretim, tüketim ve yatırımda güçlü ivme devam etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler, ekonomik faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir.

Ayrıntılar geliyor.

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