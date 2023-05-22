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Ekonomi

TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.

11:11 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak.

TCMB faiz kararını perşembe günü açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutmuştu.


PPK Beklenti Anketi sonuçlandı


Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.


Şahap Kavcıoğlu





#TCMB
#Faiz
#Para Politikası Kurulu
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