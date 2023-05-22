TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Nisan ayı TCMB toplantısı bugün Şahap Kavcığlu başkanlığında gerçekleşecek. Merkez Bankası Liralaşma Stratejisi doğrultusunda adımlar atarken, gözler Nisan 2023 faiz kararı için gelecek açıklamalara çevrildi. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?