TCMB iki ayrı TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye genelinde bin 100 kişiyle yapılan araştırmaya göre kiracıların yüzde 86'sı son bir yılda resmi zam oranını (yüzde 25) aşan kira zamlarıyla karşılaştığını ifade etti. Vatandaşların yüzde 77,3'üne göre ev sahibi olmanın artık hayal olduğunu yüzde 92,1'i ise aidatlara resmi bir sınır getirilmesi gerektiğini belirtti.