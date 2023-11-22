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Ekonomi

TCMB iki şirketin elektronik para kuruluşu faaliyetini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti.

11:23 - 22/11/2023 Wednesday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Karara göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye elektronik para ihracı hizmetleri sunmak üzere 10 Eylül 2020'de verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi.

Söz konusu karar; Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu'nun 16. ve 19. maddesi uyarınca alındı.




#Elektronik Para İhracı
#IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para
#TCMB
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