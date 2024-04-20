|
Ekonomi

TCMB iki ülkenin Merkez Bankaları ile mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Brezilya ve Kazakistan Merkez Bankaları arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

12:16 - 20/04/2024 samedi
Diğer
Arşiv
Arşiv

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Brezilya Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptına, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve Brezilya Merkez Bankası Başkanı Roberto Campos Neto tarafından ABD'nin başkenti Washington'da imza atıldı.


TCMB ile Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasındaki mutabakat zaptına da Fatih Karahan ve Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Timur Suleimenov tarafından Washington'da imza atıldı.


Anlaşmalar kapsamında, işbirliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında kurumsal çerçevede teknik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.




#TCMB
#Merkez Bankası
#Brezilya
#Kazakistan
il y a 2 heures
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman?