TCMB politika faizi kararını yarın açıklayacak

Tüm dünyada politika faizi kararları, enflasyonu düşürmeye odaklı olarak alınıyor.
Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararları ve karar metnindeki mesajlar merakla takip ediliyor.
Toplantıya TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlık yapacak.
Yeni karar ve karar metni 23 Mayıs 2024, Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
AA Finans ve Reuters'in faiz beklenti anketleri açıklandı.
Politika faizi beklentisi
Her iki ankete katılan ekonomistlerin de ortak kararı, faizin yüzde 50'de sabit kalması doğrultusunda.
TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde de faizin sabit bırakılması beklentisi yansıtılmıştı.
Yıl sonu politika faizi beklentisi
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 45 olarak hesaplandı.
Tarih / Faiz oranı
Mayıs: Yüzde 8,50
Haziran: Yüzde 15,00
Temmuz: Yüzde 17,50
Ağustos: Yüzde 25,00
Eylül: Yüzde 30,00
Ekim: Yüzde 35,00
Kasım: Yüzde 40,00
Aralık: Yüzde 42,50
Ocak: Yüzde 45,00
Şubat: Yüzde 45
Mart: Yüzde 50
Nisan: Yüzde 50