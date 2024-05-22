TCMB politika faizi kararını yarın açıklayacak

Tüm dünyada politika faizi kararları, enflasyonu düşürmeye odaklı olarak alınıyor.

Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararları ve karar metnindeki mesajlar merakla takip ediliyor.