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Ekonomi TCMB ve Azerbaycan MB arasında mutabakat zaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB ve Azerbaycan MB arasında mutabakat zaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan açıklamada merkez bankacılığı konusunda iş birliği yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TCMB, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı.
TCMB, Azerbaycan Merkez Bankası ile işbirliği mutabakatı imzaladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Azerbaycan Merkez Bankası arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Azerbaycan Merkez Bankası arasında 14 Aralık 2020 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

  • Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

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