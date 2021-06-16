Ekonomi Piyasaların gözü kulağı yarınki PPK toplantısında Faiz indirimi olacak mı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasaların gözü kulağı yarınki PPK toplantısında: Faiz indirimi olacak mı?

Piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarınki Para Politikası Kurulu toplantısında. Haziran ayı PPK toplantısının ardından faiz kararının da açıklanması beklenirken ekonomistler ise PPK'nın erken faiz indirimini öteleyecek açıklamalarda bulunabileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi AA
TCMBnin faiz indirimi için haziran ayını pas geçmesi bekleniyor
Foto/arşiv

Garanti BBVA Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın haziran ayı PPK toplantısından beklentilerinin, politika faizinin yüzde 19 olarak korunması yönünde olduğunu söyledi.

Karar metninde önceki kararda olduğu gibi global risklere atıfta bulunulabileceğini aktaran Mert, "İçeride ise derinleşen maliyet baskılarından ve henüz belirgin bir yavaşlamaya dönüşmemiş aktivite performansından bahsedilerek enflasyon üzerinde daha kaygılı bir duruş sergilenebilir. Nitekim büyük veri göstergelerimizden ve diğer yüksek frekanslı verilerden gözlemlediğimiz kadarıyla kapanma tedbirleri nisan-mayıs verilerinde geçici bir zayıflık yaratmışa benziyor." şeklinde konuştu.

Mayıs ortasından itibaren normalleşmeyle birlikte iç talep göstergelerinin haziran başında hala güçlü seyrettiğini, bunun da maliyet unsurları ve belirsizliğin iyice arttığı bu dönemde tüketici fiyatları üzerindeki riskleri yukarı yönde tuttuğunu belirten Mert, "Dolayısıyla mayıs ayı PPK toplantısında olduğu gibi erken bir faiz indirim beklentisini bertaraf edecek ifadeler tekrarlanabilir." dedi.

"Göstergeler, faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ediyor"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin faiz indirimine yaklaştığını ancak bunun zamanının haziran ayı olmayacağını söyledi.

TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, muhtemel göstergelerin faiz indiriminin temmuz ya da ağustosta gerçekleşebileceğine işaret ettiğini kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Mayıs ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit tutulmuştu.

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