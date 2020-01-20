Ekonomi TCMBnin hissedarlara dağıtacağı kar payı avans ve ihtiyat akçesi tutarı belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB'nin hissedarlara dağıtacağı kar payı avans ve ihtiyat akçesi tutarı belli oldu

TCMB'nin hissedarlara dağıtacağı kar payı avans ve ihtiyat akçesi tutarı belli oldu

Merkez Bankası, 35,2 milyar TL kar payı avans tutarı ile 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
35.2 milyar lira kar payı avansı hissedarlara dağıtılmaya başlandı.
35.2 milyar lira kar payı avansı hissedarlara dağıtılmaya başlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 35,2 milyar lira kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar lira ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, bankanın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın bugün Ankara'da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

  • Toplantıda, Merkez Bankasının 2019 yılı dönem karı üzerinden ödenmesine ve 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin dağıtılmasına karar verildiği belirtilen duyuruda, "Bu kapsamda ve ilgili mevzuat çerçevesinde, 35,2 milyar Türk lirası kar payı avans tutarının ve 5,3 milyar Türk lirası ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin hissedarlara dağıtacağı kar payı avans ve ihtiyat akçesi tutarı belli oldu
EKONOMİ
TCMB'nin hissedarlara dağıtacağı kar payı avans ve ihtiyat akçesi tutarı belli oldu

Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız

Hafter ile bir daha
masaya oturmayacağız

​Libya UMH Başbakanı Serrac'ın açıklaması.
Yanvar-Bakü Katliamı:Azerbaycannın Kara Ocakı

Yanvar-Bakü Katliamı:
Azerbaycan'nın 'Kara Ocak'ı

​Aradan 30 yıl geçmesine rağmen bu büyük acı dinmedi.
Kapı içlerine gizlenmişler

Kapı içlerine gizlenmişler

Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.
CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

FETÖ'nün akıl hocası Gülek'in Vehbi Koç'a gönderdiği belge ortaya çıktı.
Türkiye barışın anahtarıdır

Türkiye barışın anahtarıdır

​Cumhurbaşkanı Berlin dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yaser Arafat:<br>Filistin'in ilk devlet başkanı

Yaser Arafat:
Filistin'in ilk devlet başkanı

​Ölümünün üzerinden 16 yıl geçse de hala Filistin davasının en önemli simgesi.
FETÖ'nün futbol <br>yapılanması davasında karar

FETÖ'nün futbol
yapılanması davasında karar

Eski futbolcuların aldığı cezalar belli oldu.
Doğal gaza<br>indirim sinyali

Doğal gaza
indirim sinyali

​Bakan Albayrak: Maliyetteki düşüşlerin yansımalarını göreceğiz.

Pompada<br>5 usulsüzlük

Pompada
5 usulsüzlük

​Faturayı 'tekneye alıyorum' diye kestirmişler.
İstanbul'da<br> kar başladı

İstanbul'da
kar başladı

Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.
Son 100 metre

Son 100 metre

​Türkiye'nin en yükseği, 650 bin kişinin elektriğini karşılayacak.
Libya krizinde<br>BMGK riski

Libya krizinde
BMGK riski

Berlin Konferansı'ndan çıkan sonuçlar masaya yatırılıyor.
Ceren'in katiline<br>ağırlaştırılmış müebbet

Ceren'in katiline
ağırlaştırılmış müebbet

​Ceren Özdemir davasında mahkeme kararını verdi.
2 milyona satılık göl

2 milyona satılık göl

​Başakşehir'de 4 dönümlük alan alıcısını bekliyor.
Binlerce aracı<br>kurtaracak adım

Binlerce aracı
kurtaracak adım

​6 ay bekletildikten sonra satışa çıkarılabilir.
Gökbey<br>'Kartal' ile uçacak

Gökbey
'Kartal' ile uçacak

​Türkiye'de üretilmeyen parçalar yerli olarak geliştirilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.