TCMB'nin hissedarlara dağıtacağı kar payı avans ve ihtiyat akçesi tutarı belli oldu TCMB'nin hissedarlara dağıtacağı kar payı avans ve ihtiyat akçesi tutarı belli oldu Merkez Bankası, 35,2 milyar TL kar payı avans tutarı ile 5,3 milyar TL ihtiyat akçesinin hissedarlara dağıtımına başlandığını duyurdu.

Haber Merkezi 20 Ocak 2020, 15:15 Son Güncelleme: 20 Ocak 2020, 16:54 AA