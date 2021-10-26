Ekonomi TCMBnin resmi rezerv varlıkları eylülde 121,3 milyar dolara yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları eylülde 121,3 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 121,3 milyar dolar oldu.

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Haber Merkezi AA
TCMBnin resmi rezerv varlıkları eylülde 121,3 milyar dolara yükseldi
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TCMB tarafından, Eylül 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3 artarak 121,3 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,1 artarak 74,9 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5,1 azalarak 38,5 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,5 artarak 24,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 19 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,5 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 26 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler eylülde bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 49,8 milyar dolar oldu.

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