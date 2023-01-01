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Ekonomi

TCMB'nin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı: Gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda yaptığı değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek. Söz konusu tarih daha önce 30 Haziran 2023'tü.

00:13 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti.

TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı teknik değişiklikleri içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, avro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.

Daha önce yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın ve döviz mevduat ve katılım fonu hesaplarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için belirlenen tarih 30 Haziran 2023'tü.

TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.



#TCMB
#Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları
#Altın Hesapları
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