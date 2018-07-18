Tehditlere karşı yerli kalkan: Kompozit zırhı yerlileştirdik

Savunma sanayisindeki yerlileştirme çabası zırh teknolojilerinde de yoğun olarak sürüyor. Bu alanda Türkiye'de geliştirilen ürünlerin sayısı hızla artarken, yakın zamanda zırh malzemelerin de ülkede üretilmesi amaçlanıyor.

Savunma sanayisinde askeri hava araçları için kompozit parçalar imal eden CES İleri Kompozit ve Savunma Teknolojileri AŞ, bugüne kadar büyük ölçüde dışarıdan alınan balistik ürünleri milli ve yerli olarak üretiyor.

Miğfer, yelek, kalkan, göğüs plakası gibi son teknoloji kişisel koruma ekipmanlarına imza atan şirket, araç koruma alanında ise parçacık kalkanı ve eklemeli zırhta özgün çözümlerle araç üreticilerine hizmet veriyor. Tank modernizasyonu projeleri de dahil, birçok zırhlı araç platformunda CES'in ürünleri kullanılıyor.

CES Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şentürk, yaptığı açıklamada, şirketin son birkaç yılda yaptığı çalışmalar ve Ar-Ge faaliyetleriyle yurt dışından temin edilen birçok kompozit zırhı yerlileştirmeyi başardığını söyledi.

Modernize edilen zırhlı araçlarda "parçacık kalkanı" denilen kompozit zırh sistemi kullandıklarını anlatan Şentürk, araçların balistik koruma seviyesini artırmak için de eklemeli zırh çözümleri geliştirip, bunları yerli olarak ürün gamına kattıklarını ifade etti.

Zırhlıların koruma seviyesi artırılıyor

Şentürk, bu yıl itibarıyla kara kuvvetleri tarafından yaygın şekilde kullanılan bir zırhlı araç platformunda eklemeli zırh çözümlerini kullanmaya başladıklarını bildirdi.

Son yıllarda gösterilen yerlilik ve millilik çabalarının meyvesini verdiğini dile getiren Şentürk, şöyle devam etti:

"Şu anda ülkemizde üretilen yerli projelerin hemen hepsinde yer aldığımızı söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de üretilen hiçbir ürün prensip olarak dışarıdan alınmıyor. Biz de özellikle araç zırhlandırmasında geliştirdiğimiz çözümlerle Türkiye'de tek firma olduğumuz için bu platformların hepsine hizmet veriyoruz. BMC, FNSS, Otokar, Katmerciler ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Üreticilerimiz dünya standartlarında zırhlı araçlar imal ediyorlar. Onların geliştirdiği çözümlerin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Altay tankı için göreve hazır

Altay tankı projesine prototip imalatı aşamasından itibaren dahil olduklarını vurgulayan Şentürk, şöyle konuştu:

"Bu projede ağırlık sınırlamasından ötürü bazı parçaların kompozite dönüştürülmesi gerekiyordu. Buradaki kompozit tasarım ve imalatlarını biz üstlendik. Şimdi BMC firması projeyi aldı. Onlarla seri üretimde çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda bu projede balistik kompozit çözümler de bulunuyor, içinde parçacık kalkanı kullanılıyor. Prototiplerin parçacık kalkanını imal ettiğimiz gibi inşallah Altay tankının seri üretiminde de BMC ile çalışmaya devam edeceğiz."

Milyonlarca dolar, avro ülkede kalıyor

Selçuk Şentürk, imal ettikleri ürünleri yurt dışındaki rakipleri kadar uzun süredir üretmemelerine, ilk yatırım maliyetleri çok fazla olmasına rağmen mühendislik ve imalat konusundaki başarılarıyla son derece rekabetçi olduklarını söyledi.

Talip oldukları bütün projelerde rakiplerinden daha düşük teklif verdiklerine, en az onların kalitesinde, hatta olanlardan daha iyi balistik koruma sağlayan ürünler ortaya koyduklarına işaret eden Şentürk, "Bütün bu çabaların sonunda dönüp baktığımızda yerlileştirme çabalarının ekonomik olarak da büyük kazanımı olduğunu görüyoruz. Hem milyonlarca doların, avronun yurt dışına çıkmasını engellemiş oluyoruz hem de maliyetleri düşürüyoruz. Projeler büyüdükçe, yüksek sayılarda imalat gerçekleştirdikçe maliyetlerimiz daha da düşecek. Dünya çapında çok daha fazla rekabetçi bir firma olacağız." dedi.

Hedefte balistik malzeme var

Şentürk, balistik malzemelerin Türkiye'de en büyük tüketicilerinden biri olduklarını bildirdi.

Kullandıkları ürün miktarı dikkate alındığında Avrupa'da CES kadar ürün tüketen çok az firma bulunduğuna dikkati çeken Şentürk, şunları kaydetti:

"Balistik malzeme üreticileriyle yakın ilişkimiz var. Malzemelerimizi sadece güvenilir kaynaklardan, dünya standartlarında kendini ispatlamış, kalite güvencesi olan kaynaklardan temin ediyoruz. Bu malzemeyi bu kadar çok kullandığımız için yine yerlileştirme amacının parçası olarak üretme çabalarına şimdiden girmiş durumdayız. Bu konuda gerçekçiyiz. Çünkü bunun arkasında ciddi bir bilgi, tecrübe birikimi var. Bu üreticilerle iş birliğine gideceğiz. Şu anda tedarikçimiz olan dünya çapındaki üreticilerle ön görüşmelere başlamış durumdayız. Belki de gelecek 5 yıl içinde bu malzemeyi Türkiye'de üretiyor olacağız. O yönde de bir isteğimiz, çabamız var."

"Modern muharebe kaskı" kullanıma hazır

Daha üst seviyelerdeki ürünler için de çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Şentürk, araç korumasının yanı sıra kişisel koruma ürünlerinin de ön plana çıkmaya başladığını anlattı.

Şentürk, şu anda dünya standartlarında en hafif, koruma seviyesi son derece yüksek, şarapnel ve mühimmat tehdidine karşı koruma sağlayan "modern muharebe kaskını" ürettiklerini söyledi. Selçuk Şentürk, "Modern muharebe kaskı, önceden kullanılan ağır kaskların aksine çok daha hafif. Böylece personelimize daha fazla imkan sağlayan, hareketini kısıtlamayan, uzun sürü giydiğinde dahi rahatsızlık yaratmayan bir kask. Bunu kendi tesislerimizde tasarlayıp üretmekten gurur duyuyoruz. Bunların seri üretimine geçtik. İnşallah bu seneden itibaren güvenlik güçlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz" diye konuştu.

EKONOMİ 'Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapacağız'

EKONOMİ Google'a rekor para cezası

EKONOMİ Marmaray'dan 700 milyon TL'lik gelir