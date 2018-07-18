Ekonomi Marmaraydan 700 milyon TLlik gelir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Marmaray yaklaşık 700 milyon TL kazandırdı

Marmaray'dan 700 milyon TL'lik gelir

Dünyanın en prestijli projelerinden biri olan ve Asya ile Avrupa’yı deniz altından tünelle bağlayan Marmaray’ı bugüne kadar ortalama 270 milyon yolcu kullandı. Elde edilen gelir ise ortalama 702 milyon TL oldu.

Haber Merkezi IHA
Marmaray Asya ile Avrupa’yı deniz altından tünelle bağlıyor.
Marmaray Asya ile Avrupa’yı deniz altından tünelle bağlıyor.

Cumhuriyetin ilanının 90’ıncı yılı olan 29 Ekim 2013’te hizmete giren, teknolojik alt yapısı, ekonomik büyüklüğü, demiryolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri içinde barındıran Marmaray’dan açılışından bugüne değin yaklaşık 270 milyon yolcu yararlandı.

Dünyanın en prestijli projelerinden biri olan Marmaray’ı 2014 yılında 43 milyon 651 bin 135 yolcu kullandı. 2015 yılına gelindiğinde yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 39,65 oranında artarak 60 milyon 958 bin 142’ye çıktı. 2016 yılında ise Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı 62 milyon 615 bin 490’a ulaştı. 2017 yılında Marmaray’dan yararlanan yolcu sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 0,72’lik artış göstererek 63 milyon 063 bin 342 sayısına ulaştı.

2018’in ilk 5 ayında (Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs) ise Marmaray’ın 5 istasyonunu (Kazlıçeşme-Yenikapı-Sirkeci- Üsküdar- Ayrılık Çeşmesi) yaklaşık 1 milyon yolcu kullandı. En çok kullanılan istasyon Yenikapı olurken bu istasyonu sırasıyla Ayrılık Çeşmesi, Üsküdar, Sirkeci ve Kazlıçeşme takip etti.

Açılışının yapıldığı 29 Ekim 2013’ten bugüne kadar yaklaşık 270 milyon yolcunun yararlandığı Marmaray’ın, yolcu başı kullanım ücreti ortalama 2 lira 60 kuruş olarak hesaplandığında, devletin kasasına giren miktar yaklaşık 702 milyon TL’ye tekabül ediyor.

Marmaray’ın günlük yolcu kapasitesi 717 bin

Türkiye’nin 153 yıllık rüyası olan ve asrın projesi olarak nitelendirilen Marmaray’da günlük ortalama 190 ile 210 bin civarında yolcu taşınıyor. Günboyu 10 vagonlu trenler ve 10 dakika ara ile tren işletmeciliği yapılırken günlük karşılıklı toplam 219 tren çalışıyor. Günlük yolcu kapasitesi 717 bin olan Marmaray’da, 5 5 vagonlu setten oluşan trenler ile 496 oturan yolcu, 2 bin 778 ayakta yolcu olmak üzere toplamda 3 bin 274 yolcu taşınabiliyor.

“Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri ulaşamaz”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar Marmaray’dan 268 milyon yolcu geçti. Ama onlar Marmaray’a gereksiz diyor, onlar boğazın altından Marmaray’ı geçiremez ki. Bizim uygulamalarımızın geçtiği yere bunların hayalleri ulaşamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Plastik devi satıldı
EKONOMİ
Plastik devi satıldı

'Enerjide yeni dönemde üç öncelik olacak'
EKONOMİ
'Enerjide yeni dönemde üç öncelik olacak'

Doktorlara ve diş hekimlerine büyük müjde
EKONOMİ
Doktorlara ve diş hekimlerine büyük müjde

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

​Akar ve komuta kademesi 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümben bırakın'

'Atatürkçüyümben bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.