Ekonomi Plastik devi satıldı
İŞ DÜNYASI

Elif Holding satıldı

Plastik devi satıldı

Turkven'in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcılar ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Elif Holding'in çoğunluk hissesini aldı.

Haber Merkezi Reuters
Elif plastik
Elif plastik

Turkven'in yaptığı yazılı açıklamada Elif Holding'in Türkiye'deki en büyük ambalaj üreticileri ve ihracatçıları arasında yer aldığı, satın almanın Rekabet Kurumu onayından sonra tamamlanacağı ifade edildi.

Rekabet Kurumu kısa bir süre önce Alpha Flexibles BV adlı şirketin Elif Holding AŞ'nin tam kontrolünü devralmak için başvurduğunu açıkladı.

Bültende yer alan bilgiye göre Elif Holding'in 1400 çalışanı ve Türkiye ile Mısır'da yılda toplam 90 bin ton üretim kapasitesi bulunuyor.

23 YILDIR DEVLER LİSTESİNDE

Açıklamada Turkven'in 2019 sonuna kadar bir milyar dolar yeni uluslararası doğrudan yatırımı Türkiye'ye çekmeyi amaçladığı ifade edildi. Üretimin yüzde 50'sini ihraç eden Elif Plastik 1995 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alıyor. Şirket, son açıklanan listeye 584 milyon lira ciro ile 269'uncu sırada yer aldı.

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