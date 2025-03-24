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TEİAŞ verileri açıkladı: İşte Türkiye'nin en çok elektrik harcadığı saat

TEİAŞ verileri açıkladı: İşte Türkiye'nin en çok elektrik harcadığı saat

10:2024/03/2025, Pazartesi
AA
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Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 200 megavatsaat oldu.
Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 200 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ günlük elektrik üretim ve tüketim verilerini yayınladı. Elde edilen verilere göre Türkiye'de dün, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 709 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 85 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Türkiye'de dün günlük bazda 840 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 200 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 709 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 85 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 840 bin 488 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 831 bin 200 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 666 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 378 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.



#Türkiye
#TEİAŞ
#Elektrik üretim ve tüketim verileri

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