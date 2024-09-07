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Ekonomi

Teklif yağmıştı: Özelleştirme İdaresi'nden 24 bin metrekare ile 2 milyar 682 milyon liralık gelir

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir'in Urla İlçesi Kalabak Mahallesinde özelleştirme kapsamında bulunan ve satışa çıkardığı taşınmazların ihale sonucunu açıkladı. Urla ilçesindeki 24 bin metrekarelik kamu arazisi satış ihalesinde 2 milyar 682 milyon Türk lirası gelir sağladı.

09:37 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:38 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İzmir İli, Urla İlçesi, Kalabak Mahallesi, 4539 ada, 1 parseldeki 3.969,91 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 3/4 hissesi 362 milyon Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Urla Ortak Girişim Grubu'na satıldı.
İzmir İli, Urla İlçesi, Kalabak Mahallesi, 4539 ada, 1 parseldeki 3.969,91 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 3/4 hissesi 362 milyon Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Urla Ortak Girişim Grubu'na satıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir'in Urla İlçesi Kalabak Mahallesinde özelleştirme kapsamında bulunan ve satışa çıkardığı taşınmazların ihale sonucunu açıkladı.


Toplam 24 bin metrekarelik kamu arazisi geçtiğimiz aylarda satışa çıkarılmıştı.


Özelleştirme İdaresi tarafından satışa çıkarılan hazine arazilerine teklif yağmıştı.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilgili kararlara göre;
İzmir İli, Urla İlçesi, Kalabak Mahallesi, 4539 ada, 1 parseldeki 3.969,91 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 3/4 hissesi 362 milyon Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Urla Ortak Girişim Grubu'na satıldı.

2 milyar 320 milyon liralık teklif

İzmir İli, Urla İlçesi, Kalabak Mahallesi, 4706 ada, 3 parseldeki 20.310,16 metrekare yüzölçümlü taşınmazın ve üzerinde bulunan yapıların
2 milyar 320 milyon Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Gamador İnşaat Taahhüt Hayvancılık İthalat İhracat İmalat Üretim Anonim Şirketi'ne satıldı.


#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
#kamu
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