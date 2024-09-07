Teklif yağmıştı: Özelleştirme İdaresi'nden 24 bin metrekare ile 2 milyar 682 milyon liralık gelir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede bilgi ve iletişim teknolojilerinin haberleşme, ulaşım, enerji, bankacılık, finans ve sağlık gibi tüm sektörlerde yoğun olarak kullanılmasının sürdürülebilir büyüme ve kalkınmada oynadığı kilit rolün, siber güvenliği milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline getirdiğine dikkat çekildi.