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Ekonomi Teknik liselilerin işi hazır bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teknik liselilerin işi hazır bekliyor

Sanayide nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Teknik ve meslek lise mezunları mezun olur olmaz iş hayatına atılma fırsatı yakalarken, mevcut mezunların sayısal açıdan yetersiz olması sebebiyle son sınıf öğrencileri de firmalar tarafından adeta kapışılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (KOSB) sanayi-eğitim iş birliğinin “en güzel örneklerinden birini” sergileyen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nin mezunları adeta kapışılıyor. KOSB tarafından yaptırılan ve bir süre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim verdikten sonra yönetimi KOSB’a devredilerek koleje dönüştürülen mesleki ve teknik eğitim lisesi, sanayi sektörüne ihtiyaç doğrultusunda nitelikli eleman hazırlıyor. Bünyesindeki bin 250 fabrikada 80 bin kişinin istihdam edildiği KOSB sınırları içerisinde bulunan Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde, öğrenciler, meslek öğrenirken, öte yandan bugünün sanayi teknolojisini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Uygulamalı teknik ve meslek eğitimiyle öne çıkan lise, her branşta sportif başarılarıyla dikkati çekerken, 22 bin dijital ve 12 bin fiziksel kitabın bulunduğu kütüphaneleriyle de isminden söz ettiriyor.

Tahir Nursaçan

NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİYORUZ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, meslek lisesinin memleket meselesi olduğuna inandıklarını ifade ederken, “Aklında bilgi, elinde hüneri olan gençlerimizi yetiştirip hem memleketimizdeki işsizliği bitirmeyi hem de ülkemizin üretim-ihracat modeline katkı sağlamak istiyoruz” dedi. Sanayicinin aradığı personeli yetiştirmek istediklerini ifade eden Nursaçan, teknik lisede son yıllarda ciddi bir ivme kazandıklarını belirterek, yeni eğitim-öğretim sezonunda 2 bin 700 öğrenci sayısına ulaşacak okulun, kendi alanında Türkiye’de tek olduğunu aktardı. Kayseri OSB’ye ikinci teknik meslek lisesini kazandıracaklarını bildiren Nursaçan, toplamda 20 bin kapasiteye ulaşana kadar durmayacaklarını söyledi. Nursaçan, “Mezunlarımızın bir tanesinin dahi işsiz kalma ihtimali yok. Şu anda keşke elimizde 5 bin tane mezunumuz olsa hepsi yerleşir” dedi.

SON SINIFLARI YÖNLENDİRDİK

  • Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas da, “Şu anda 62 sanayiciden gelen eleman talebi ise 411. Şu anda mezun olmak üzere olan son sınıf öğrencilerimizi sanayicilerimize yönlendiriyoruz” dedi.

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