Ekonomi Teknoloji tarımda yerliliği artırıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teknoloji tarımda yerliliği artırıyor

Tarım alanındaki teknolojiler dışa bağımlılığı azaltırken, iç pazardaki rekabeti de zirveye taşıyor. Daha az maliyetle geliştirilen ekipmanlardan tarım ürünlerine her alanda fiyatlar daha makul seviyelere gelirken, piyasa çeşitliliği de teknolojiyle doğru orantılı gelişiyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Teknoloji sadece yazılım, uygulama veya sanal yeniliklerden ibaret değil. İnsanlığın geleceği tarim da teknolojiyi her alanda kullanıyor. 19. Growtech Fuarı’nda da tarım alanında geliştirilen teknolojiler göz doldurdu. Antalya Expo Center’da 50 bin m2 alanda ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ ana temasıyla ziyarete açılan Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, bu yıl da dikkat çeken ürünlere, yeniliklere, Ar-Ge yatırımlarına ve çarpıcı markalara ev sahipliği yaptı. Bu teknikler kimi zaman verim artışı kimi zaman da yeni nesil ürünler için kullanılıyor. Gerçekleşen fuarda yeni nesil tarım teknolojileri üreten firmalarla görüştük ve bu teknolojilere göz attık.

DAYANIKLI YAPIDA DOMATES ÜRETTİ

Uluslararası sebze ıslah şirketi olan Rijk Zwaan Türkiye; özellikle patlıcan, biber ve marul gibi pek çok üründeki öncü ve lider konumunu domates üretiminde de göstermeye odaklandı. 100 yıla yaklaşan bir geçmişe sahip olan firma, üreticinin istek ve beklentilerini karşılayarak, domates çeşitlerinde yeni ürün seçenekleri geliştirdi. 8 farklı ve yeni ürününü Growtech fuarında katılımcılarla buluşturan firmanın en dikkat çeken ürünü ise dayanıklı yapıya sahip olan‘yakamoz’ isimli domates oldu.

TATLI MISIRDA SEKTÖRÜN LİDERİ

MAY Tohum, Bursa ve Adana’da bulunan tesislerinde, yıllık 35 bin ton sertifikalı tohumluk üretim ve hazırlama kapasitesi ile Türkiye’nin önde gelen tarım sektörü oyuncuları arasında geliyor. Özellikle; hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk ve fasulye türlerindeki Ar- Ge yatırımları, rekabetçi çeşitleriyle öne çıkan MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, tatlı mısır tohumu konusunda Türkiye pazarında lider olduklarının altını çizdi. Çiftçiler, şöyle devam etti: “Yurtiçi ve yurtdışında üreticilerden çok olumlu geri bildirimler alıyoruz. Hedefimiz tatlı mısır tohum işinde dünyadaki en büyük 10 şirketten biri olmak.”

  • Maraş biberini kurtaran proje
  • Teta Tohum domates, biber, hıyar, patlıcan, kavun, kabak ve karpuz gibi hibrit sebze tohumlarının ıslahı üzerinde AR-GE faaliyetleri yürüten yerli bir tarım firması. Firmanın en büyük özelliği, üniversitelerle yürüttüğü çalışmalar.Bu çalışmalar doğrultusunda yüzde yüz yerli olan Maraş hibrit biberini üreten firma.
  • %100 yerli taş kırma makinesi
  • İbrahim Elibol
  • Elibollar Tarım Makineleri; taşlı tarlalarda üretim yapmak zorunda kalan çiftçilerin sıkıntılarına derman olmak amacıyla taş kırma makinesi üretti. Genel Müdür İbrahim Elibol, “Yüzde yüz yerli malı taş kırma makinemizi ilk kez sergiliyoruz. Ürettiğimiz tarım makineleri ile yıllardır Türk tarımına hizmet ediyoruz” dedi. Yılda bine yakın tarım makinesi ürettiklerini ve sadece iç pazar değil dış pazara da ihracat yaptıklarını belirten Elibol Agro Tiger adında bir marka geliştirdiklerini de belirtti.

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