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Ekonomi

Telefon bulma uygulaması Geofind'te abonelik skandalı: Çok sayıda kişi hesaplarından habersiz çekilen paraları görünce şoke oldu

Kayıp cep telefonlarının konumlarının bulunması üzerine hizmet verdiği iddia edilen Geofind'e yönelik çok sayıda benzer şikayet gelmeye başladı. Uygulamayı tek seferlik kullananlar hesaplarından habersiz çekilen paralar sonrası şoke olurken, kendilerinden abonelik ücreti adı altında alınan paraların iadesini talep ederek suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

16:21 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:25 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cep telefonu kayıplarında kesin coğrafi konumunun tespitinde kullanılan Geofind'e yönelik haksız para çekimi ve üyelik iptaline ilişkin çok sayıda şikayet gelmeye başladı.


''Bir cep telefonunun kesin coğrafi konumunu almanızı sağlar ve tüm telefon türlerinde, ağlarda ve ülkelerde çalışır. Sadece telefon numarası ile hızlıca bulun.''
mesajı ile hizmet veren söz konusu uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanmaya başlayan çok sayıda kişi hesaplarından çekilen paralar sonrası şoke oldu.

17 TL karşılığında tek seferlik hizmet almak için uygulamayı kullandığını dile getiren mağdurlar, hesaplarından 403 liralık üyelik ücreti adı altında para çekildiğini belirterek paraların kendilerine iade edilmesini talep etti.


ABONELİK KAYDI ADI ALTINDA HESABIMDAN PARA ÇEKMİŞLER


Geofind adı altında telefon bulma özelliği olan bir uygulamadan 17 TL'lik bir işlem yaptıktan 24 saat sonra telefonunun emniyet güçlerince bulunduğunu dile getiren Elif Gonca, kendisinden hiçbir mesaj ve bildirim gelmeden abonelik kaydı adı altında 403 TL'lik bir ücret kesintisi yapıldığını ifade ederek, ''Abonelik kaydı yapılmış, o telaşta fark etmeden üye olmuşum. Ücret iadesi talep ediyorum. En kısa sürede çözülmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum.'' dedi.


'TEK ÇARE HESABIMI KAPATMAK'


Uygulama üzerinden hizmet aldıktan sonra benzer bir durumla karşılan başka bir mağdur ise yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi;

''Geofind uygulaması hesabımdan 449 lira kesinti yapmış. Fakat kart bilgilerini girmedim hiç. İade edilir mi bilmiyorum ama aboneliği iptal edebilen varsa yazsın da bilelim. Büyük ihtimal her ay çekmeye devam edecekler. Tek çare banka hesabını kapatmak olduğunu düşünüyorum.''


'HİÇ BİLMEDİĞİM BİR SİTEYE NASIL ÜYE OLDUĞUMU BİLMİYORUM''


''Geofind TR adlı bir siteyi daha önce hiç bilmem, etmem, giriş yapmam, nasıl üye olduğumu anlamıyorum.'' diyen 'Gülsüm' isimli bir başka mağdur ise, ''Benim kartımdan 400 TL ile 3 TL para çekilmiş, bunun öncesinde de 17 TL çekilmiş. Bundan şikayetçiyim ve paramın iadesini talep ediyorum. İnsanları bu şekilde dolandırmanız doğru değil ve bunun için gerekirse şikayette bulunacağım.'' diyerek tepkisini gösterdi.


sikayetvar.com isimli siteye Geofind'e yönelik yapılan bazı şikayetler ise şöyle..




#Geofind
#Telefon bulma uygulaması
#Abonelik ücreti
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