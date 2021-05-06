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Ekonomi Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 liraya çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 liraya çıkıyor

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) temassız kartlar ile ödemelerde işlem limitinin 7 Mayıs tarihi itibarıyla 350 liraya çıkartılacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 350 liraya çıkıyor
Foto/arşiv

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamada, "Ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor. Güvenli olmasının yanı sıra kullanıcılara hijyenik bir ödeme deneyimi sunan temassız ödemeler, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi" denildi.

Açıklamaya göre, kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya olanak sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 7 Mayıs tarihinden itibaren 350 liraya çıkartılıyor.

Buna göre, temassız ödemeler 350 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılacak.

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