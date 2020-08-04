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Ekonomi Enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temmuz​ ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,76, aylık ise yüzde 0,58 artış gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tüketici fiyat endeksinde, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış yüzde 5,81 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,04 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,78 ile ev eşyası ve yüzde 8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 14,17 ile sağlık oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 3,48 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise yüzde 1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 2,44 ile ulaştırma, yüzde 2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 2,38 ile ev eşyası oldu.

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Temmuz 2020’de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 10,49, aylık yüzde 0,71 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,49 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,88 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 8,33, aylık yüzde 1,02 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,33 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,81 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 7,95 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8,94, imalatta yüzde 7,95, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 12,69, su temininde yüzde 12,06 artış olarak gerçekleşti.

Bankalar havale ücretinde kanunu deliyor
FOTOĞRAF 7
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Finansal tüketicilere dair ücretleri BDDK belirliyordu. 7 Mart 2020 tarihi itibariyle bu yetki Merkez Bankasına devredildi. 31061 sayılı Resmi gazete yürürlüğe giren Merkez Bankası tebliğine göre, bir bankanın şubelerine gönderilen para için ücret alınması kaldırıldı.
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Nisandan hazirana kadar ATM’lerden bankadan aynı bankaya gönderilen havalelere ücret almayan bankalar, temmuz ayında kanunu delerek farklı bir uygulamaya gitti.
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Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, derneğin kirasını ödemek için ATM’ye gitti. Buradan aynı bankadan havale yapmak istedi, ama 1 lira 5 kuruş işlem ücreti çıktı. Bozuk para kabul etmeyen ATM’ye istenen kağıt parayı yatıran dernek başkanının göndermek istediği havale parası, ATM’de geri ödenecek bozuk para olmadığı için iade edildi. Bu işlemi bir kaç gün deneyen Sıtkı Yılmaz, işlem yapamayınca durumu banka görevlilerine bildirdi. Görevliler Yılmaz’ı içeride işlem yapmaya yönlendirdi.
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İçeride ise EFT işleminden en az 5 lira ücret talep edince işlemden vazgeçti.
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Tebliğe rağmen bankaların hukuk tanımadığını ifade eden Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, Tüketici olarak bankalardan bir işlem yapılırken, finansal tüketicilere ilişkin ücretleri BDDK belirliyordu. 7 Mart 2020 tarihi itibariyle bu yetki Merkez Bankasına devredildi. 31061 sayılı Resmi gazete yürürlüğe giren tebliğe göre, bir bankanın şubelerine gönderilen para için ücret alınmaması gerekir. 7 Mart 2020 tarihinden sonra Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gönderdiğimiz dernek kirası için bizden herhangi bir ücret alınmadı. Temmuz ayında 1 lira 5 kuruş ATM’den yapacağımız havale için talep edildi. Biz bunun için ATM’ye para yerleştirdik. Ancak bu paranın üstünü veremeyeceği sebebiyle işlemimizi yapamadık. Bir banka üstünü veremeyeceği bir rakamı nasıl belirler, niçin üstünü veremez?
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Genel müdürlükten bozuk para istediklerini, gelmediğini, onun için işlem yapılamadığını söylediler. Ben bugün de geldim. 2 kez denedim, aynı işlemi yapamadım. ATM’den işlem yapamayınca bizi bankanın içine davet ediyorlar. İçeriden parayı EFT olarak göndermek durumunda kalıyorsun. EFT olarak gönderdiğin zaman en az 5 lira istiyorlar. Yine aynı tebliğe göre bankadan başka bir yere gönderdiğin zaman 1 lira ücret alınıyor. ATM’lerden bir bankanın hesabından başka bankanın hesabına para gönderildiğinde ücret alınması gerekirken, banka kendi şubeleri için de ücret talebinde bulunuyor.
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Bu uygulama yasal değil, bu keyfi bir uygulamadır. Bankalarla ilgili tüketicilerimizin uzun yıllardan beri süregelen hukukî mücadelesi var, bankalarla ilgili çok şey söyleyebilirim, ama söylemek istediğimi tek bir cümle var: Bankalar hukuk tanımıyor. Yasayı, yönetmeliği ve tebliği bir şekilde delerek haksız kazanç elde etmeye devam ediyorlar. Bunun mutlaka önünün alınması lazım dedi.
Bankalar havale ücretinde kanunu deliyor
Merkez Bankası'nın bir bankanın şubelerine gönderilen para için ücret alınmasına yönelik işlemi kaldırmasına rağmen kimi bankaların bu kurala uymadığı ortaya çıktı. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, aynı bankanın farklı şubesine para göndermek için gittiği ATM'de kendisine çıkarılan 1 lira 5 kuruş işlem ücretini makinanın bozuk para kabul etmemesinden kaynaklı şubeden yapmaya kalkınca istenen 5 liralık havale ücreti üzerine işlemi yapmaktan vazgeçti. Bankaların havale ücreti almasının yasal değil keyfi olduğunu belirten Yılmaz, bu uygulamanın önüne geçilmesi yönünde de çağrıda bulundu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 8,47, dayanıklı tüketim malında yüzde 14,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 8,38, enerjide yüzde 0,65, sermaye malında yüzde 13,50 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 0,99 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,11, imalatta yüzde 0,99 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,44 azalış ve su temininde yüzde 3,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,94, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,15, enerjide yüzde 3,62, sermaye malında yüzde 1,22 artış; dayanıksız tüketim malında yüzde 0,21 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek azalış yüzde 28,90 ile ham petrol ve doğal gaz endeksinde gerçekleşti

Yıllık en fazla azalış; yüzde 28,90 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 19,89 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 29,10, diğer mamul eşyalar yüzde 23,54, tütün ürünleri yüzde 23,11, ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en yüksek azalış yüzde 2,19 ile tütün ürünleri endeksinde gerçekleşti

Aylık en fazla azalış; yüzde 2,19 ile tütün ürünleri, yüzde 0,46 ile kağıt ve kağıt ürünleri, yüzde 0,44 ile elektrik-gaz üretim ve dağıtımı alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 39,72, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,71, metal cevherleri yüzde 5,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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