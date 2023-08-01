|
Ekonomi

Temmuz ayında 627 adet Togg sahibiyle buluştu: Liderliğimizi pekiştirdik

Yerli otomobil Togg’un teslimatları tüm hızıyla sürüyor. Togg’dan yapılan açıklamada temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirildiği, toplam teslimatın ise 1435’e ulaştığı ifade edilerek, "Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.

23:21 . 1/08/2023 Salı
IHA
Temmuz ayında 627 adet Togg teslimatı gerçekleşti.

Temmuz ayında 627 adet Togg teslimatı gerçekleşti.

Togg’dan yapılan açıklamada Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirildiği duyuruldu. Açıklamada toplam teslimat sayısının 1435’e ulaştığı bilgisi verildi.Yerli otomobil Togg’un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı. Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi. Açıklamada, "Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik" denildi.




#Togg
#Yerli Otomobil
#Elektrikli Otomobil
#C-SUV
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Konya fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler