Ekonomi Temmuz işsizlik oranı yüzde 13,9
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Temmuz işsizlik oranı yüzde 13,9

Türkiye’de işsizlik oranı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak yüzde 13,9’a yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 1 milyon 65 bin kişilik artışla 4 milyon 596 bin kişi olarak hesaplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 3,1 puan yükselerek yüzde 13,9 oldu. İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre ise 0,9 puan arttı. Tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artışla yüzde 16,5 olarak tahmin edildi. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 7,2 puan yükselerek yüzde 27,1 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artışla yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre: İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 748 bin kişi azalarak 28 milyon 517 bin kişi, istihdam oranı ise 1.8 puanlık azalış ile yüzde 46.4 oldu.

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 19,8’İ TARIMDA

Temmuz döneminde, tarım sektöründe çalışan sayısı 130 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 618 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.8’i tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 5.5’i inşaat, yüzde 55.1’i hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0.1 puan, hizmet sektörünün payı 1.2 puan artarken, inşaat sektörünün payı 1.4 puan azaldı. İşgücü, bir önceki yılın aynı dönemine göre 317 bin kişi artışla 33 milyon 113 bin kişiye yükselirken, işgücüne katılma oranı 0.2 puan düşüşle yüzde 53.8’e geriledi.

Bütçe gelirlerinde yüzde 3,3'lük artış

  • Merkezi yönetim bütçesinde, eylül ayında 17,7 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 85,8 milyar lira açık kaydedildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 63,1 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 20,5 artışla 80,8 milyar lira oldu.

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