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Ekonomi

TESK 5 bin liralık ikramiye talebi: Vergi kaydı silinmiş emekli esnafa da verilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emeklilere verilen 5 bin lira ikramiyeden, vergi kaydı silinmiş emekli esnafın da faydalandırılması gerektiğini bildirdi.

11:52 - 20/11/2023 Pazartesi
AA
Bendevi Palandöken

Bendevi Palandöken

Palandöken, yazılı açıklamasında, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin lira ikramiyeye ilişkin değerlendirmede bulundu.


Emekli esnaf ve sanatkarların taleplerine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Vergi kaydını sildirmiş ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf ve sanatkarlarımız da bu haktan mutlaka yararlandırılmalıdır. Üyelerimiz en fazla primi cebinden ödeyerek emekli olan ve en düşük emekli aylığını alan bir kesim. SSK'lı çalışanlar en fazla 7 bin 200 günde emekli olurken bizim üyelerimiz günde 16-18 saat çalışarak hem de cebinden primini ödeyerek 9 bin günde emekli oluyor. Bu şartlarda ilk olarak bu ikramiye hiçbir ayrım yapılmadan esnaf ve sanatkarlara verilmelidir."





#5 bin lira ikramiye
#Bendevi Palandöken
#TESK
2 saat önce
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