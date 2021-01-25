TESK Başkanı Palandöken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu: Esnafın altı maddelik talep listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundular: Esnaftan altı maddelik öneri paketi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede sunduğu 6 maddelik talep listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan listede kredi faizlerinin bir yıl ertelenmesi ve işletmelerin HES kodu ile yeniden açılmasına yönelik dikkat çeken maddeler de var.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarların sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını belirtti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Görüşme çok olumlu bir havada geçti. İlk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz” dedi.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre görüşmede sunulan 6 maddelik talep listesi şöyle:
HES KODUYLA AÇILMALI
Salgında zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitleri bir yıl faizsiz ertelenmeli.
Nakit ve kira desteği kapsamı genişletilmeli.
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Prim, vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl faizsiz ertelenmeli.
Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmeler, HES kodu zorunluluğu getirilerek açılmalı.
Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı getirilmeli.
Sigorta prim borcu olan esnafın sağlıktan yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl uzatılmalı.