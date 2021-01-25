Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğana sundular Esnaftan altı maddelik öneri paketi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK Başkanı Palandöken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu: Esnafın altı maddelik talep listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundular: Esnaftan altı maddelik öneri paketi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede sunduğu 6 maddelik talep listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan listede kredi faizlerinin bir yıl ertelenmesi ve işletmelerin HES kodu ile yeniden açılmasına yönelik dikkat çeken maddeler de var.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Vahdettin Köşkü'nde kabul edildi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, salgın nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen esnaf ve sanatkarların sorunlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardığını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Görüşme çok olumlu bir havada geçti. İlk kabine toplantısında çözüme yönelik olumlu adımlar bekliyoruz” dedi.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre görüşmede sunulan 6 maddelik talep listesi şöyle:

HES KODUYLA AÇILMALI

Salgında zarar görenlerin, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları ve ödeyemedikleri kredi taksitleri bir yıl faizsiz ertelenmeli.

Nakit ve kira desteği kapsamı genişletilmeli.

Prim, vergi, elektrik, su, doğalgaz fatura bedelleri bir yıl faizsiz ertelenmeli.

Kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmeler, HES kodu zorunluluğu getirilerek açılmalı.

Ticari araçlar için indirimli akaryakıt imkanı getirilmeli.

Sigorta prim borcu olan esnafın sağlıktan yararlanabilmelerine imkan sağlayan uygulama 1 yıl uzatılmalı.

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81 ilde fahiş fiyat denetimi: 375 firmaya ceza yağdı

Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı: Aradaki farkı kim yiyor?
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Kumlucalı domates üreticileri, Kumluca Hal çıkışı 1. 80 Lira olan domates fiyatlarının büyük şehir market raflarında veya pazarlarında 10 Lira olmasının nedenini sordu.
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Domates Üreticisi Hatice Kanga (60), serada dalından topladığı domatesleri kasaya yerleştirirken aradaki fiyat farkını kendilerinin bile anlamadığını söyledi. Kanga, Bu domatesleri böyle topluyoruz. Burada 1 Lira 80 Kuruş İstanbul’da 10 Lira. Bu aradaki farkı kim yiyor” dedi.
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Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve domates üreticisi Mustafa Çetin ise domatesi Kumluca Hal’ine 1.80 Liraya sattıklarını, üzerine 1 Lira paketleme ve nakliye ücreti koyulması durumunda 2.80 TL olacağını belirterek İstanbul’a bu domates 2.80 Liraya ulaşıyor. Neden tüketici bu domatesi 10 Liraya yiyor. Bu aracıların araştırılması gerekiyor. Eğer bu konuyu araştırırsak üretimden tüketime güzel bir ağ oluşturursak hem üretici maliyetinin altında satarak zarar etmez. Hem de tüketici çok yüksek fiyatlarla beli bükülmez. Sofrasına bu sağlıklı yiyecekleri koyar. Bizim sloganımız bu, Hem üreticinin hem de tüketicinin beli bükülmesin” dedi.
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Tarla ile market arasındaki fiyat farkı üreticiyi çileden çıkardı: Aradaki farkı kim yiyor?
Örtü altı sebze üretiminin merkezi Antalya'nın Kumluca İlçesinde domates üreticileri, yüksek masraflarla ürettikleri domateslerin Kumluca hal çıkışı ile büyükşehirlerdeki market fiyat farkının ortadan kaldırılmasını istiyor.


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