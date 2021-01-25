Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundular: Esnaftan altı maddelik öneri paketi

Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve domates üreticisi Mustafa Çetin ise domatesi Kumluca Hal’ine 1.80 Liraya sattıklarını, üzerine 1 Lira paketleme ve nakliye ücreti koyulması durumunda 2.80 TL olacağını belirterek İstanbul’a bu domates 2.80 Liraya ulaşıyor. Neden tüketici bu domatesi 10 Liraya yiyor. Bu aracıların araştırılması gerekiyor. Eğer bu konuyu araştırırsak üretimden tüketime güzel bir ağ oluşturursak hem üretici maliyetinin altında satarak zarar etmez. Hem de tüketici çok yüksek fiyatlarla beli bükülmez. Sofrasına bu sağlıklı yiyecekleri koyar. Bizim sloganımız bu, Hem üreticinin hem de tüketicinin beli bükülmesin” dedi.