TESK'ten altın alacaklara uyarı: Rengine ve ayarına mutlaka dikkat edilmeli

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altına talebin son 1 yılda arttığına işaret ederek, "Ağustos 2022 başlarında 1016 lira olan gram altın şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunuyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi." ifadesini kullandı.