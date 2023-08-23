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Ekonomi

TESK'ten altın alacaklara uyarı: Rengine ve ayarına mutlaka dikkat edilmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken altın alacakları uyardı. Palandöken, 'Altını alırken ve satarken rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, ayarına, patentine ve TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli" dedi.

11:00 . 23/08/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, altının güvenilir yerlerden, renk, hafiflik, TSE belgesi gibi unsurlara dikkat edilerek alınması gerektiğini bildirdi.


Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, altına talebin son 1 yılda arttığına işaret ederek, "Ağustos 2022 başlarında 1016 lira olan gram altın şu anda 1700 lira seviyelerinde bulunuyor. Altına yatırım yapan vatandaşlarımızın son 1 yılda yüzde 66 kazanç sağlamasının altında yatan en önemli etken, altın yatırımının her dönem güvenli bir yatırım aracı olarak görülmesi." ifadesini kullandı.


Palandöken, altında sahteciliğin arttığını belirterek, özellikle internetten ve bilinmeyen yerlerden altın satın almanın risklerine dikkati çekti.
Altında sahteciliğin en fazla sarrafiye ve zincir takılarda görüldüğünü bildiren Palandöken, şunları kaydetti:

"Altın güvenilir yerden, tanıdığınız kuyumcudan veya mahalle esnafından alınır. Güven ilişkisi üzerine gerçek olduğunu bilirsiniz. Ülkemiz için büyük bir önemi olan altını alırken ve satarken rengine, hafifliğine, bükülüp bükülmediğine, ayarına, patentine ve TSE belgesinin olup olmadığına mutlaka dikkat edilmeli."




#altın
#Bendevi Palandöken
#TESK
#TSE
43 dakika önce
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