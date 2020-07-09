Elon Musk'tan heyecanlandıran açıklama: Beşinci düzey otonom sürüşe çok yakınız

Tesla'nın beşinci seviye otonom sürüşe çok yakın olduğu açıklandı.

ABD merkezli elektrikli araç tasarım, üretim ve pazarlama şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin beşinci düzey otonom sürüş teknolojisini geliştirmeye "çok yakın" olduğunu açıkladı.

YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Musk, Shanghai'da düzenlenen Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda (WAIC) yayımlanan video mesajında, teknolojinin temel işlevlerinin bu yıl içinde tamamlanacağına inandığını vurguladı.

TEKNOLOJİ Yerli otomobil Avrupa Birliği'nden sonra Çin Patent Kurumu tarafından da TOGG adına tescillendi

Elon Musk 5. seviye otonom sürüşe ilişkin gelişmeyi Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda paylaştı.

YENİ KLİMA SİSTEMİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Musk ayrıca Tesla'nın yeni bir soğutma sistemi ya da ısı dağıtma sistemi üzerinde çalıştığını ve bu sayede araçlara daha gelişmiş bilgisayarların konulabileceğini söyledi.

5. seviye otonom sürüşte insan müdahalesi tamamen ortadan kalkıyor..

ABD Kalifornia merkezli Tesla'nın hisselerinde geçen hafta gerçekleşen hızlı tırmanış sonrası şirket dünyanın en değerli otomobil üreticisi düzeyine yükseldi

5. SEVİYE OTONOM SÜRÜŞ NEDİR?

Son seviye sürüş seviyesi olan beşinci seviye otonom sürüşte hiçbir insan müdahalesi gereksinimi bulunmuyor. Direksiyon idaresi, gaz ve fren pedallarıyla hızlanma gibi tüm hareketler, kritik öneme sahip tüm durumlar ile çevre kontrolü ve trafik sıkışıklığı gibi özel durumlarda aksiyon alması olanaklar dâhilinde.