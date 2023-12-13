Tesla sahipleri dikkat: Milyonlarca araç geri çağırılıyor

Tesla, otopilotu kullanırken sürücülerin dikkatini vermesini sağlaması gereken kusurlu bir sistemi düzeltmek için model yelpazesindeki 2 milyondan fazla aracı geri çağırıyor.





ABD güvenlik düzenleyicileri tarafından yayınlanan belgeler, şirketin sorunları gidermek için bir yazılım güncellemesi göndereceğini söylüyor.





Geri çağırma, Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından, otopilot kısmen otomatik sürüş sistemi kullanımdayken meydana gelen bir dizi kazaya ilişkin iki yıllık bir soruşturmanın ardından geldi.





Kurum, otopilotun sürücülerin dikkatini vermesini sağlama yönteminin yetersiz olabileceğini ve "sistemin öngörülebilir şekilde kötüye kullanılmasına yol açabileceğini" tespit ettiğini belirtti.





Geri çağırma Tesla'nın ABD'de sattığı araçların neredeyse tamamını kapsıyor ve 5 Ekim 2012 ile bu yılın 7 Aralık tarihleri arasında üretilenleri içeriyor.





Belgelerde, yazılım güncellemesinin "sürücüyü sürekli sürüş sorumluluğuna uymaya daha fazla teşvik etmek için" ek kontroller ve uyarılar içerdiği belirtildi.





Belgelerde, yazılım güncellemesinin etkilenen bazı araçlara Salı günü gönderildiği, geri kalan araçlara ise daha sonraki bir tarihte gönderileceği belirtildi.







