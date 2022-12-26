Ekonomi Tesla Türkiyede iş ilanı açtı İşte pozisyonlar ve başvuru şartları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tesla Türkiye'de iş ilanı açtı: İşte pozisyonlar ve başvuru şartları

Son olarak Twitter'a bünyesine katan Elon Musk, elektrikli otomobil markası Tesla'ya Türkiye'de personel alımı için ilan açtı. Toplam 7 bölüm için açılan iş ilanında genel olarak İstanbul'da yaşayan ve en az lise mezunu olan kişiler alınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Tesla Türkiyede iş ilanı açtı: İşte pozisyonlar ve başvuru şartları
Arşiv

Dünyanın pek çok pazarında yer alan ve en iddialı elektrikli otomobil markalarından Tesla, Türkiye pazarına giriş yapmak için bir adım daha attı. Tesla Türkiye’de faaliyete geçmek için atağa geçerek yeni iş ilanları açtı. Elon Musk’ın başında olduğu şirket, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited isimli bir şirket kurarak Türkiye pazarına giriş yapmıştı. Tesla Türkiye operasyonunun başında Kemal Geçer yer alıyor ve satışta olan “Model” serisi birçok otomobilin resmen Türkiye’ye getirileceği biliniyor. Firma bu araçlar için Türkiye’de hızlı şarj istasyonları kuracağını da açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ AY YAPILACAK

NTV'nin haberine göre; Tesla son açtığı işe alım ilanlarında merkezi Beşiktaş olarak gösterilen İstanbul merkezi için mobil servis teknisyenleri, otomotiv mekanikerleri/teknisyenleri, servis danışmanı, parça danışmanı, otomotiv süpervizörü, Tesla danışmanı ve supercharger (süper şarj) iş geliştirme lideri aradığını açıkladı.

  • Konuya yakın kaynaklar, İstanbul'daki servise ilişkin resmi duyurunun 2023 yılının başlarında yapılacağını belirtiyor.

Tesla-Togg rekabeti ilk çeyrekte başlıyor
FOTOĞRAF 17
Title
ABD’li elektrikli otomotiv devi Tesla, Türkiye lansmanı için gün sayıyor. İşe alım sürecini yeni ilanlarla hızlandıran şirket, 2023’ün ilk çeyreğinde yapacağı Türkiye lansmanı ile Model 3 ve Model Y araçlarını satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Tesla’nın Türkiye pazarında en büyük rakiplerinden birinin martta satışa çıkacak ‘Türkiye’nin otomobili’ Togg olması bekleniyor.
Title
ABD’den gelen araçlara yönelik üst üste gelen ek vergiler nedeniyle Türkiye’deki yatırımlarını uzun süre askıya alan Tesla, bu yılın başında pazarda yeniden atağa geçerek, Tesla Motorları A.Ş şirketini kurmuştu. Türkiye ekibinin başına ise uzun yıllar Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın Türkiye-Irak CEO’su olarak görev yapan Kemal Geçer getirilmişti. Tesla’nın, bu yapılanma sonrası Türkiye lansmanın ne zaman olacağı merak konusuydu.
Title
Şirketin geçen hafta web sitesi üzerinden iş ilanları yayınlaması, lansmanın da yaklaştığının sinyallerini vermiş oldu. ‘Tesla Advisor’, ‘Otomotiv Süpervizörü’, ‘Parça Danışmanı’, ‘Servis Danışmanı’, ‘Mobil Servis Teknisyenleri’, ‘Business Development Lead Supercharging’, ‘Otomotiv Mekanikerleri Teknisyenleri’ duyurusu yapılan iş ilanları arasında. Tüm ilanlar için adres Beşiktaş olarak verilmiş. Bu da Tesla’nın ilk servis noktasını Beşiktaş’ta açacağına işaret ediyor.
Title
Ekonomi gazetesinin Tesla’ya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, birkaç ay içerisinde, yani 2023’ün ilk çeyreğinde, Türkiye lansmanını yapması ve ardından satış sürecini başlatması planlanıyor.
Title
Türkiye’nin otomobili Togg da Mart 2023’te satışa çıkacak. Tesla’da, Togg’daki gibi ön sipariş alınmayacak. Togg, şubat ayında ön siparişe açılacağını, mart ayında ise yollara çıkacağını duyurmuştu. Tesla’da satış lansmanla birlikte başlayacak. İki markada da satışlar online yapılacak.
Title
İlk etapta Tesla, pazara iki yeni modelle girecek. Model Y, Uzakdoğu ve ABD’ye yönelik ek vergi engellerini aşmak için bu yıl seri üretime başlayan Berlin’deki fabrikadan gelecek. Bu fabrikada, haftalık 5 bin, yıllık 240 bin adet Tesla Model Y üretimi hedefi var. Şangay Fabrikası’nda ise Model Y ve Model 3’ün haftalık üretim hedefi 22 bin adet. Şangay’dan sadece Model 3 ithal edilecek.
Title
Model Y’nin Avrupa’daki bugünkü baz liste fiyatı 60 bin euro. Bu da bugünkü kurla yaklaşık 1.1 milyon TL anlamına geliyor. Model Y, Türkiye’ye yüzde 60 ÖTV ve yüzde 18 KDV ile gelecek. Bu da bugünkü şartlar altında 2 milyon 77 bin TL giydirilmiş satış fiyatına denk geliyor. Model 3’ün ise baz fiyatı 49 bin Euro, yani yaklaşık 976 bin TL. Bu model Türkiye pazarına girerken yüzde 60 ÖTV, yüzde 20 ek gümrük vergisi ve yüzde 18 de KDV eklenerek gelecek. Bu da yaklaşık 2.2 milyon TL’lik bir satış fiyatına denk gelir. Bu rakamlara bir de nakliye ücreti eklenecek. Togg’un baz versiyonunu ise yüzde 10 ÖTV dilimine sokma hedefi var.
Title
Tesla, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde deneyim merkezi, araç teslim alanı, servis ve depo yatırımları için de çalışma yapıyor. Adım adım Türkiye genelinde de mağazalar kurup, servis noktaları açacak olan şirketin radarında İstanbul dışında Ankara, İzmir ve özellikle Bodrum gibi turizm bölgeleri var.
Title
Ofis açılacak kentler, piyasadan gelecek reaksiyona göre belirlenecek.
Title
Togg da Türkiye genelinde 20 deneyim merkezi açacağını duyurmuştu.
Title
Yedi bölgede kurulacak 20 deneyim merkezinin ilki geçen ay Zorlu’da açılmıştı.
Title
150 kW veya 250 kW’lık yüksek hızlı şarj özelliği bulunan Tesla Supercharger sayesinde sürücüler, 250 kW gücündeki istasyonlarda 15 dakikalık şarjla 320 kilometre gidebilecek.
Title
Uzun yolculuklarda 1 saatin üzerinde şarj süresi beklemek yerine yalnızca 15 dakikalık kısa bir mola vermek yeterli olacak.
Title
Togg da Trugo markası ile 81 ilde 600’ün üzerinde lokasyonda 1000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için çalışmalara başlamıştı.
Title
Title
Title
Tesla-Togg rekabeti ilk çeyrekte başlıyor
Elon Musk'ın elektrikli otomobil markası Tesla, Türkiye'de Togg'la aynı dönemde yollara çıkmaya hazırlanıyor. Model Y Berlin'den, Model 3 Şanghay'dan gelecek. Doğuştan elektrikli olan ve sadece online satılacak iki markadan Tesla'nın rekabette en büyük kozu marka gücü, Togg'da ise yerlilik ve vergi avantajı olacak.


Göl denizle birleşti

Göl denizle birleşti

Kırklareli'nde muhteşem görüntüler.
Kahramanmaraştan yeni rekor

Kahramanmaraş'tan yeni rekor

20 ton altın takı üretildi.
Putin: Rusların yüzde 99,9u her şeyi feda etmeye hazır

Son durum ne, yaş sınırı olacak mı?

İç Anadolu'yu Karadeniz'e bağlıyor: Ekonomiye 750 milyonluk katkı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.