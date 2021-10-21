Ekonomi Tesla hem gelir hem de karda rekor kırdı
OTOMOTİV

Tesla hem gelir hem de karda rekor kırdı

2021'in üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklayan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar dolara, geliri ise 13,8 milyar dolara ulaşarak rekor kaydetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Tesla üçüncü çeyrekte rekor kar ve gelir elde etti
Foto/arşiv

Tesla, 2021'in üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 389 artarak 1,6 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 331 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 13,8 milyar dolara yükselerek rekor kaydetti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 8,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,76 dolar olan hisse başına karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde 1,86 dolar oldu.

Tesla, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde 241 bin 300 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısı ve liman yoğunlukları gibi çeşitli zorlukların, fabrikaların tam hızda çalışmasını etkilediği aktarıldı.

Dolar güne kaç liradan başladı?
EKONOMİ
Dolar güne kaç liradan başladı?

Altın fiyatları yükselişte: 21 Ekim bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?
EKONOMİ
Altın fiyatları yükselişte: 21 Ekim bugün gram altın ne kadar çeyrek altın kaç TL?

Sony oyun şirketi GSN Games’i 1 milyar dolara satıyor
EKONOMİ
Sony oyun şirketi GSN Games’i 1 milyar dolara satıyor
Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.