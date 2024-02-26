Tesla'ya Çinli rakip geliyor: Porsche Taycan'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi SU7 Barselona'da görücüye çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli aracı SU7 sedan'ı Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi 2024'e getirdi.





Xiaomi Aralık ayında Çin'de SU7'yi tanıtırken, Barselona hamlesi ile ilk kez aracı küresel bir izleyici kitlesine de sergilemiş oldu.









TASARIMI İLE PORSCHE'U ANDIRIYOR





Şık tasarımı ile Porsche’u andıran SU7'de agresif farlar ve LED vurgularda McLaren 750S gibi süper otomobillerden ilham alınmış gibi görünüyor.





Arka kısım, sedana yüksek teknolojili bir kişilik kazandıran LED şeritle birbirine bağlanan ince, etrafı saran arka lambalarla öne çıkıyor.









Daha yüksek donanım seviyelerinde aktif bir arka kanat ve lidar sensörleri de yer alacak.





19 ve 20 inç jantlarla birlikte SU7 oldukça sportif bir profile sahip.









TEK DOLUMLA 1200 KM YOL YAPILABİLECEK





SU7 çeşitli pil paketi seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Aracın güç üretimi bakımından 150 kWh versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahip.





Xiaomi'nin geliştirdiği Modena platformunda, BAIC tarafından üretilecek olan modellerden SU7'nin 400 Volt altyapısının aksine SU7 Max'de 800 Volt altyapı sunuluyor. V6, V6S ve V8 olmak üzere 3 farklı motor ünitesine sahip olan SU7, V8'in üretimine 2025 yılında başlayacak. 21 bin RPM hızlanma gücü ile öne çıkan V6 ve V6S ise sürücülerin kullanımına sunulmak üzere üretim sürecinde.









Geçtiğimiz aylarda paylaşılan bilgiler ise SU7'nin maksimum hızı saatte 210 kilometre iken SU7 Max versiyonu ise 265 km hıza kadar ulaşabileceği yönündeydi. Aracın boyutları ise 4997 mm uzunluk, 1963 mm genişlik ve 1455 mm yükseklik olarak önceden paylaşılmıştı. Kaputun altında yer alan 105 litrelik ön bagaj, sınıfının en büyüğü iken 517 litre hacimli arka bagaj da epey yeterli bir alan sunuyor.









İLK OLARAK ÇİN'DE SATIŞA ÇIKARILACAK





Xiaomi, ikinci çeyrekte başlayacak teslimatlarla SU7 satışlarını ilk olarak Çin'de başlatmayı planlarken, MWC 2024'te sergilenen çarpıcı sedan aynı zamanda Hindistan gibi küresel pazarlara nihai ihracatın önünü de açabilir.























