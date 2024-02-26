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Ekonomi

Tesla'ya Çinli rakip geliyor: Porsche Taycan'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi SU7 Barselona'da görücüye çıktı

2021 yılında on yıl içinde elektrikli araçlara 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Çinli teknoloji devi Xiaomi bu kapsamda ilk aracını da görücüye çıkardı. Şık tasarımı ile Porsche’u andıran SU7, menzili ve hızıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 0-100km/saate 2.78 saniyede ulaşan otomobilin 150 kWh versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahip. Tesla'ya rakip olacak tasarım hatlarına sahip SU7'de Çinli marka V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonunu ise 2025 yılında üretime alacak. İşte Xiaomi SU7'nin özellikleri ve fiyatı..

Kenan Biter
Kenan Biter
13:57 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 16:52 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Barselona'da düzenlenen MWC 2024'te Xiaomi SU7 modeli de tanıtıldı
Barselona'da düzenlenen MWC 2024'te Xiaomi SU7 modeli de tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk elektrikli aracı SU7 sedan'ı Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi 2024'e getirdi.


Xiaomi Aralık ayında Çin'de SU7'yi tanıtırken, Barselona hamlesi ile ilk kez aracı küresel bir izleyici kitlesine de sergilemiş oldu.



TASARIMI İLE PORSCHE'U ANDIRIYOR


Şık tasarımı ile Porsche’u andıran SU7'de agresif farlar ve LED vurgularda McLaren 750S gibi süper otomobillerden ilham alınmış gibi görünüyor.


Arka kısım, sedana yüksek teknolojili bir kişilik kazandıran LED şeritle birbirine bağlanan ince, etrafı saran arka lambalarla öne çıkıyor.



Daha yüksek donanım seviyelerinde aktif bir arka kanat ve lidar sensörleri de yer alacak.


19 ve 20 inç jantlarla birlikte SU7 oldukça sportif bir profile sahip.


Tesla'ya Çinli rakip geliyor: Yeni Şafak Porsche Taycan'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi SU7 Barselona'da görüntüledi
Tesla'ya Çinli rakip geliyor: Yeni Şafak Porsche Taycan'a benzerliğiyle dikkat çeken Xiaomi SU7 Barselona'da görüntüledi

2021 yılında on yıl içinde elektrikli araçlara 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyuran Çinli teknoloji devi Xiaomi bu kapsamda ilk aracını da görücüye çıkardı. Yeni Şafak Barselona’da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde sergilenen Xiaomi'nin elektrikli otomobli SU7'yi görüntüledi. Xiaomi SU7 nedir? sorusuna şık tasarımı ile cevap veren araç, menzili ve hızıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 0-100km/saate 2.78 saniyede ulaşan otomobilin 150 kWh versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahip. Tesla'ya rakip olacak tasarım hatlarına sahip SU7'de Çinli marka V6, V6S ve V8 adıyla 3 farklı ünite ile gelecek olan modelin V8 versiyonunu ise 2025 yılında üretime alacak. Xiaomi SU7 nedir?


TEK DOLUMLA 1200 KM YOL YAPILABİLECEK


SU7 çeşitli pil paketi seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Aracın güç üretimi bakımından 150 kWh versiyonu 1200 kilometre, 132 kWh versiyonu ise 1000 kilometre menzile sahip.


Xiaomi'nin geliştirdiği Modena platformunda, BAIC tarafından üretilecek olan modellerden SU7'nin 400 Volt altyapısının aksine SU7 Max'de 800 Volt altyapı sunuluyor. V6, V6S ve V8 olmak üzere 3 farklı motor ünitesine sahip olan SU7, V8'in üretimine 2025 yılında başlayacak. 21 bin RPM hızlanma gücü ile öne çıkan V6 ve V6S ise sürücülerin kullanımına sunulmak üzere üretim sürecinde.



Geçtiğimiz aylarda paylaşılan bilgiler ise SU7'nin maksimum hızı saatte 210 kilometre iken SU7 Max versiyonu ise 265 km hıza kadar ulaşabileceği yönündeydi. Aracın boyutları ise 4997 mm uzunluk, 1963 mm genişlik ve 1455 mm yükseklik olarak önceden paylaşılmıştı. Kaputun altında yer alan 105 litrelik ön bagaj, sınıfının en büyüğü iken 517 litre hacimli arka bagaj da epey yeterli bir alan sunuyor.



İLK OLARAK ÇİN'DE SATIŞA ÇIKARILACAK


Xiaomi, ikinci çeyrekte başlayacak teslimatlarla SU7 satışlarını ilk olarak Çin'de başlatmayı planlarken, MWC 2024'te sergilenen çarpıcı sedan aynı zamanda Hindistan gibi küresel pazarlara nihai ihracatın önünü de açabilir.







#Xiaomi
#SU7
#Barselona
#MWC 2024
#Elektrikli otomobil
#Porsche Taycan
#Kenan Biter
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