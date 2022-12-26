Tesla'ya Twitter darbesi: Bir yılda 853 milyar dolar buhar oldu

1 haftada 85 milyar $ Tesla hisseleri geçtiğimiz hafta Mart 2020’de salgının başlamasından bu yana en kötü haftasını kaydetti. Hisse kayıpları bir haftada yüzde 18’i buldu ve şirketin piyasa değeri 85 milyar Dolar kaybederek 400 milyar doların altına geriledi.

Ocak 2022’de 1 trilyon 240 milyar doları gören Tesla’nın piyasa değeri, önceki gün 387 milyar dolara kadar düştü.

11 aylık kayıp ise toplamda 853 milyar dolar oldu. Gelişmeler sonucunda 190 milyar dolar piyasa değeriyle en değerli ikinci otomotiv şirketi konumunda bulunan Toyota, Tesla ile arasındaki farkı kapatmış oldu

Üçüncü sırada ise 92 milyar dolar ile Çinli BYD bulunuyor.

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İKİ YIL SATIŞ YOK’

Artan endişeler üzerine Musk’tan bir açıklama da geldi. Twitter Spaces’da konuşan Musk, ekonominin 2023’te ciddi resesyona gireceğini ve pahalı ürünlere olan talebin düşeceğini öngördüğünü söyledi.

Elon Musk, “Muhtemelen bundan iki yıl sonrasına kadar hisse satışı yapmayacağım. Hiçbir koşulda kesinlikle gelecek yıl ve muhtemelen sonraki yıl da satış yapmayacağım” ifadelerini kullandı. Musk son olarak, 14 Aralık’ta 3.6 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi satmış ve bu adımla Tesla’daki bu yılki toplam hisse satışı 40 milyar dolara yaklaşmıştı.

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