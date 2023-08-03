Test sürüşleri hız kesmiyor: Togg'un teslimat sayısı 1435'e yükseldi

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın 7 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 63,1 artarak 668 bin 828 adet olarak gerçekleşti ve rekor kırmaya devam etti. Rapora göre, yılın ilk yarısında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda ilk sırayı 119 bin 645 adetle Fiat aldı. Onu 66 bin 225 ile Renault, 62 bin 459 ile Ford, 51 bin 610 ile Volkswagen, 49 bin 40 adetle Peugeot izledi.