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Ekonomi

Test sürüşleri hız kesmiyor: Togg'un teslimat sayısı 1435'e yükseldi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un araç teslimatı ve test sürüşleri hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında toplamda 627 adet teslim edilen Togg'un toplam teslimat sayısı 1435'e yükseldi.

11:30 . 3/08/2023 Perşembe
IHA
Togg

Togg

Togg'un Zeytinburnu'ndaki mağazasında araç teslimatı ve test sürüşleri hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayında toplamda 627 adet teslim edilirken, toplam teslimat sayısı 1435'e ulaştı. Deneyim merkezine gelen kullanıcılar yerli otomobile temas edip, sürüş tecrübesine varabiliyor.

C-Suv segmentinde pazar lideri konumunda

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Temmuz ayında talihlilere 627 adet Togg teslim edildiği açıklandı. Yerli otomobilin bu teslimatla toplamda 1435 rakamına ulaşılarak Elektrikli C-Suv segmentinde pazar lideri konumunun sürdüğü bildirildi. Togg'un Zeytinburnu'ndaki araç test sürüşü ve teslimat mağazasında da teslimatlar hız kesmeden devam ediyor.



#Togg
#Türkiye
#Zeytinburnu
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