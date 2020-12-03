Teşvik ve destekler 3 ay daha

Koronavirüs salgına karşı alınan tedbirler ve getirilen yasaklar kapsamında faaliyet kısıtlamasına tabi tutulan işletmelere yönelik teşvik ve desteklerin süresi 3 ay uzatıldı. İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Düzenlemenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, uygulanmakta olan ‘Normalleşme Desteği’nin 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını bildirdi.

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İLAVE PRİM DESTİĞİ SÜRECEK

Selçuk, “Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz. İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek”ifadelerini kullandı.

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AMAÇ İSTİHDAMI KORUMAK