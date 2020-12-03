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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Teşvik ve destekler 3 ay daha: Teşvik süresi uzadı mı?

Teşvik ve destekler 3 ay daha

Koronavirüs tedbirleri ve yasaklar kapsamında faaliyet kısıtlaması getirilen işletmelere yönelik teşvik ve desteklerin süresi 3 ay uzatıldı. İstihdamın korunması amaçlanırken, işverenlere prim ve vergi desteği sürecek. Bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ek istihdam için sağlanan prim desteği uygulamasına da devam edilecek.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgına karşı alınan tedbirler ve getirilen yasaklar kapsamında faaliyet kısıtlamasına tabi tutulan işletmelere yönelik teşvik ve desteklerin süresi 3 ay uzatıldı. İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 10, 19, 21 ve 26. maddelerindeki bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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  • Düzenlemenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, uygulanmakta olan ‘Normalleşme Desteği’nin 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldığını, 3 ay olan yararlanma süresinin de 6 aya çıkarıldığını bildirdi.

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İLAVE PRİM DESTİĞİ SÜRECEK

Selçuk, “Normal çalışma düzenine geçen iş yerlerimiz için Normalleşme Desteği adı altında bu desteklerimizi sürdüreceğiz. Böylece istihdamı korumaya devam edeceğiz. İstihdamın korunması ve artırılması kapsamında işverenlere prim ve vergi desteğini düzenleyen İlave İstihdam Teşviki süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı, bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek”ifadelerini kullandı.

AMAÇ İSTİHDAMI KORUMAK

  • Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşvike de değinen Selçuk, bu teşvikin süresinin de 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldığını bildirdi. Selçuk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) iş gücü piyasasına etkilerini en aza indirmek ve istihdamı desteklemek amacıyla Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından yeni kolaylıkların sağlanmasının önemli olduğunu ifade etti. Selçuk, İstihdam Kalkanı ile istihdamın korunması ve artırılması noktasında alınan bu tedbirlerin çalışanlara, iş arayan vatandaşlara ve işverenlere hayırlı olması dileğinde bulundu.
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