Tetik çekildikçe kasa doluyor

Oyun sektöründe şiddet ve çatışma temalı yapımların ağırlığı her geçen yıl artarken, bu eğilimin arkasındaki en önemli itici gücün ekonomi olduğu görülüyor. Aksiyon, savaş ve nişancı (FPS) türündeki oyunlar yalnızca yüksek satış rakamlarıyla değil, oyun içi harcamalardan elde edilen devasa gelirlerle de sektörün merkezine yerleşmiş durumda. Küresel aksiyon oyunu pazarı, 2025 itibarıyla 10,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Piyasanın önümüzdeki yıllarda 15 milyar doları bulmasının beklendiği ifade ediliyor. Bu pastanın yaklaşık yüzde 42’sini doğrudan çatışma ve nişancı oyun içerikleri oluşturuyor.





GELİRİN YÜZDE 58’İ SİTE İÇİ HARCAMADAN

195 milyar dolarlık küresel oyun sektöründe gelir modeli hızla değişirken, çevrim içi harcamalar toplam gelirin büyük bölümünü oluşturmaya başladı. Gitnux Video Oyunlar İstatistik Raporu’na göre, pazardaki kazancın yüzde 70’ten fazlası artık mikro ödemelerden sağlanıyor. 2023 itibarıyla buradaki harcama pazarının büyüklüğü 95 milyar doları aşmış durumda. PC oyunlarında ise 2024 yılında gelirlerin yüzde 58’i doğrudan site içi satın almalardan elde edildi. Aksiyon türündeki yapımlarda gelirin yüzde 65’ten fazlası kostüm, silah görünümü, sezon bileti (battle pass) ve ek içeriklerden elde ediliyor. Ağır şiddet içeren ve gerçekçi görsellerle işlenen yapımlar, en fazla satın alınanlar arasında öne çıkarken; kullanıcı başına harcama oranı da diğer kategorilere kıyasla daha yüksek seyrediyor.





ŞİRKETLER KÂR HIRSIYLA SAVAŞ OYUNLARINI ÖNE ÇIKARIYOR

Şiddet içeriklerinin öne çıkmasının başlıca nedenlerinden biri oyuncuya sunduğu yoğun heyecan ve rekabet hissi. Kullanıcılar, arkadaşlarıyla ya da dünyanın dört bir yanından rakiplerle karşı karşıya geliyor. Öte yandan, Twitch ve YouTube gibi platformlarda milyonlarca kişi tarafından izlenebilmesi, bu tür içerikleri yalnızca oynanan değil, aynı zamanda tüketilen bir eğlenceye dönüştürüyor. Bu durum, şirketlerin söz konusu alana daha fazla yatırım yapmasını teşvik eden önemli unsurlar arasında yer alıyor. Ülkelerin denetim ve kurallarına rağmen, kârlılık hırsı her şeyin önüne geçiyor.





BAZI ÜLKELER YASAKLADI BAZILARI ALGORİTMA SİSTEMİNİ SINIRLADI

Çocukların oyun içi harcamalarda kontrolsüz davranmasının önüne geçmek için birçok ülkede düzenlemeler sıkılaştırılıyor. Belçika ve Hollanda, “loot box” sistemlerini kumar kapsamında değerlendirip yasaklarken; Çin ise gençlere yönelik harcama ve oyun süresi sınırlamaları getiriyor. Uzmanlara göre, Türkiye’de de benzer şekilde ebeveyn onayı olmadan yapılan harcamaların banka ve operatörler üzerinden engellenmesi mümkün. Platform denetimi de tartışmaların merkezinde yer alıyor. Google Play Store ve Apple App Store gibi uygulama mağazalarında mevcut kontrollerin yetersiz kaldığı, özellikle şiddet içeriklerinin görünürlüğünün sınırlandırılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca benzer uygulamaların kopya üretiminin filtrelenmesi ve çocuklara yönelik algoritmik öne çıkarmaların yeniden düzenlenmesi isteniyor.





OYUNLAR YAYINA GİRMEDEN DENETLENSİN

Uzmanlar, oyunlar yayına alınmadan önce daha kapsamlı içerik denetimlerinin zorunlu hâle getirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ailelerin de sürece aktif katılımı büyük önem taşırken, Google Family Link ve Apple Screen Time gibi araçlarla gençlerin hem harcama hem de ekran süreleri kontrol altına alınabiliyor. Tüm bu adımların birlikte uygulanmasıyla şiddet içeren oyunların tamamen yasaklanması yerine erişim, harcama ve görünürlük üzerinden daha etkili bir denetim modelinin oluşturulabileceği ifade ediliyor.





TÜRKİYE PAZARI 1,1 MİLYAR DOLAR

Yüksek kâr beklentisi, şirketlerin şiddet ve çatışma temalı oyunlara yatırım yapmayı sürdürmesinin temel nedeni olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ise oyun sektörü yıllık yüzde 25 büyüme kaydediyor. Gaming in Türkiye 2025 Raporu’na göre, sektörün büyüklüğü 1,1 milyar dolara ulaşmış durumda. Küresel çapta 3,4 milyar oyuncu bulunurken, Türkiye’de bu sayı 50 milyon seviyesinde seyrediyor.



