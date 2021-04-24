Thodex ve sahibi Faruk Fatih Özer hakkında Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca THODEX olayıyla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından şirket sahibi hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Olayın son dakika gelişmeleriyle ilgili Başsavcılıktan açıklama geldi.

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Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti:

"THODEX adlı kripto para borsasında hesapları bulunan kişilerin hesaplarına erişilemediği ve şirket sahibinin yurtdışına kaçtığı yönünde ihbar alınması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır.

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20 NİSAN'DA YURT DIŞINA ÇIKTIĞI DOĞRULANDI

Soruşturma kapsamında şirket sahibi olan şüpheli F.F.Ö'nün 20.04.2021 günü yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanmış, ayrıca şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmiştir.

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2017'DE 'KOİNEKS' İSMİYLE KURULDU

Temin edilen ilk bilgilere göre bu firmanın 2017 yılında F.F.Ö. tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulduğu ve 2020 yılında da yurt dışına açıldığı, Koineks ismiyle kurulan şirketin ismini THODEX olarak değiştirdiği,

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120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.

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KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/2680 sayılı kararıyla şüpheli F.F.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış ve şahsın uluslararası düzeyde (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak amacıyla gerekli adli girişimler yapılmıştır.

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ARNAVUTLUK'TAN İADESİ İSTENDİ

Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, Arnavutluk'a gittiği belirlenen şahsın Arnavutluk'tan iadesi istenmiştir.

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Ayrıca adı geçen şirkete ve şüpheli şahsa ait banka hesaplarına tedbir konulmuştur.





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9 İLDE OPERASYON: 65 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Adı geçen şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu kişiler nezdinde bulunan suç eşyalarına el konulması ve dijital materyallerin incelenmesi amacıyla kolluk ekiplerine gerekli talimat verilerek 9 ilde eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Şu an itibariyle 65 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

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Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılmasını temin amacıyla gereken tüm işlemler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir."

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