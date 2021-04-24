Thodex'in firari CEO’suna Arnavutluk’ta operasyon: Baskın öncesi otelden kaçtı!

Thodex kripto para borsası için ardı ardına yaşanan gelişmelerden sonra, firari CEO Faruk Fatih Özer için de kısa bir süre önce Interpol, kırmızı bülten çıkardı. Bu kırmızı bültenin üzerinden 24 saat geçmeden Arnavutluk harekete geçti.

Habertürk’ün Arnavutluk yetkilerden aldığı bilgilere göre, Faruk Fatih Özer’in kaldığı otele polis operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda ise polis, Thodex CEO‘sunu ele geçiremedi. Buna göre Fatih Özer, çok daha önce odasını terk etti.

İsmini vermek istemeyen bir Arnavutluk üst düzey yetkilisi ise: “Kaldığı oteli tespit edilip operasyon yapıldı ancak otelden daha önce kaçtığı için yakalanamadı. Özer’in kiraladığı araç ve plakası belirlendi” dedi.

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Fatih Özer için Kırmızı Bülten çıkarıldı

ARACIN KAÇIŞ GÜZERGAHI BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Yetkililer, operasyon sonrasında otelinde bulamadığı Fatih Özer için aramalara devam ediyor. Buna göre aracın plakası üzerinden takip başlatan ekiplere göre, CEO halen Arnavutluk sınırları içinde. Operasyon sonrasında Thodex CEO‘sunun kaçtığı araç, ekiplerce otoban ve yol kameraları ile izleniyor.

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Arnavutluk ve Türkiye arasında suçluların iadesi ile ilgili anlaşmada var.

BAKAN SOYLU TEMAS HALİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘da gün içinde Arnavutluk’la bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Emniyet’i de Arnavutluk yetkilileri ile temas halinde. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de iki kez Arnavutluk’un Emniyet makamları ile temasa geçtiği ortaya çıktı.

Faruk Fatih Özer

TİRAN'DA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Alınan bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü iki kez Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü’yle temas kurdu. Buna göre operasyonu Arnavutluk ve Türkiye birlikte yönetiyor. Yetkililer Thodex kurucusunun şu an için başkent Tiran’da olduğu görüşünde.

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Thodex’in kapanması sonrası, bugün de Vebitcoin kripto para borsası faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Bu açıklama sonrası ise MASAK, söz konusu borsanın tüm hesaplarına el koydu. Bu haberler sonrası ise hem Merkez Bankası Başkanı hem de Cumhurbaşkanı danışmanı, kripto para düzenlemesinin yolda olduğunu açıkladı.

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