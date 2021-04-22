Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Thodex üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia İki milyar dolarla kaçtı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THODEX'te iki milyar dolarlık vurgun iddiası: THODEX battı mı, mağdurlar ne yapacak?

Thodex üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia: İki milyar dolarla kaçtı!

Kripto para borsalarından Thodex'te işlemlerin durdurulmasının ardından battığı yönündeki söylentiler de hızla yayılırken firmaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Borsanın CEO'su Faruk Fatih Özer'in yaklaşık iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Kendisinden haber alınamayan Özer sosyal medya hesaplarını da kapatırken mağdurlar ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kripto para borsası Thodex'te ortaya çıkan büyük mağduriyete ilişkin konuşan hukukçular hesaplara el konulması yönünde talep de bulunurken, yatırımcılara ise dava açmaları yönünde çağrıda bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
THODEXte iki milyar dolarlık vurgun iddiası: THODEX battı mı, mağdurlar ne yapacak?
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iki milyar dolarla yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'te işlemlerin durdurulup hesaplara erişilememesi üzerine dün ortaya çıkan kriz sonrası şirketten 4-5 iş günü sürecek bir bakım çalışması olduğuna ilişkin açıklama gelmişti.

Firmadan yapılan açıklama yatırımcıları memnun etmezken sosyal medyada bir araya gelen mağdurlar firmadan paralarını geri istediklerine yönelik çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

Ancak 400 bine yakın kişinin işlem yaptığı kripto para borsası Thodex'e yönelik dün akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı.

CEO'SU YURT DIŞINA ÇIKTI

Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığı iddia edildi. Özer, Twitter, ve Instagram hesaplarını kapatırken yatırımcılar ise Thodex'in batıp batmadığı sorusunun cevabını arıyor. Kullanıcılar siteye giriş yapamazken hesapların ne olacağı merak ediliyor.

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında suç duyurusu
EKONOMİ
Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında suç duyurusu

'İKİ MİLYAR DOLARLIK KAYIP' İDDİASI

Borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğu ve yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığı iddia edilirken Thodex mağdurları ise avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

THODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer
THODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Avukat Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığını ve bundan sonra çok zorlu ve uzun bir sürecin başlayacağını dile getirdi.

HESAPLARINA EL KONULSUN TALEBİ

Müvekkillerinin yaşadığı mağduriyete istinaden Thodex isimli kripto para borsasının sahibi olan Koineks A.Ş. şirketi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Özer, yurt dışına çıkış yasağı ve şirket hesaplarına el konulması yönünde talepte de bulunulduğunu dile getirdi.

Borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacminin oluştuğu belirtiliyor.
Borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacminin oluştuğu belirtiliyor.

MAĞDURLARA 'DAVA AÇIN' ÇAĞRISI

Avukat Özer, Thodex mağdurlarına hesabınızda bulunan meblağa göre tüketici hakem heyetlerine başvuru ya da tüketici mahkemelerinde dava açmaları yönünde de çağrıda bulunarak ''Hukukî süreç yıllarca sürebilir. Banka hesapları dolu ise, oralardan tahsilât imkânı olur. Onun dışında şirket ya da şahıslar üzerine alacak ve varlıklar olup olmadığı araştırılmalı.'' dedi.

ÇEKİLİŞLE PORSCHE VERMİŞ

Kripto para piyasası Thodex'in yatırımcıları çekmek için çok sayıda ünlü ismi reklamlarında oynattığı ve çekilişle bir kişiye 2020 model Porsche Panamera GTS ile çok sayıda kişiye ise farklı markalara ait cep telefonları ve hediye paketleri de verdiği ortaya çıktı.

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex’i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı Özer son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Kripto para sessizliği
EKONOMİ
Kripto para sessizliği

ÖDEMELERDE DOĞRUDAN KULLANILAMAYACAK

Kripto para birimlerine ilginin yoğunlaşması ile birlikte geçtiğimiz günlerde "Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair" yönetmelik ile yeni bir düzenleme yapıldı.

Son günlerde yine popüler olan ve büyük sıçrama yapan kripto paralarla ilgili yapılan düzenleme ile 30 Nisan itibariyle kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Kripto para borsası Thodex 'te neler oluyor?
EKONOMİ
Kripto para borsası Thodex 'te neler oluyor?

Kripto para borsası THODEX'te işlemler durdu yatırımcılar kazan kaldırdı: Paramızı verin
EKONOMİ
Kripto para borsası THODEX'te işlemler durdu yatırımcılar kazan kaldırdı: Paramızı verin
Abone Ol Google News
Çöpten araba çıkardı

Çöpten araba çıkardı

​Elektrikli araç yapan 2 kardeş işe böyle gidip geliyor.
Bir garip yaya geçidi

Bir garip yaya geçidi

​Başı var sonu yok: Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
İki milyar dolarla kaçtı!

​THODEX üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia.

​Ukrayna'ya satılırsa ilişkilerimizi gözden geçiririz.

​128 milyar dolar yalanı; baştan sona yanlış, baştan sona cehalet.
Yüzde 55'i tamamlandı

Yüzde 55'i tamamlandı

​Millet Mahallesi kapalı pazar alanına kavuşuyor.

Ramazanın son cuması ibadete açılacak.
Annesi ile birlikte gömdük

Annesi ile birlikte gömdük

​Minik Alperen'in ölümünde kan donduran ifadeler.

​'Kirasını veriyorum istediğimi yaparım' dedi ev sahibini öldürdü.

​Balıkesir Sındırgı'nın ardından Datça da sallandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.