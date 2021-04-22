Thodex üzerinden kripto para dünyasını sarsan iddia: İki milyar dolarla kaçtı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iki milyar dolarla yurt dışına kaçtığı öne sürüldü.

Türkiye'de en çok kullanılan kripto para borsalarından biri olan Thodex'te işlemlerin durdurulup hesaplara erişilememesi üzerine dün ortaya çıkan kriz sonrası şirketten 4-5 iş günü sürecek bir bakım çalışması olduğuna ilişkin açıklama gelmişti.

Firmadan yapılan açıklama yatırımcıları memnun etmezken sosyal medyada bir araya gelen mağdurlar firmadan paralarını geri istediklerine yönelik çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

Ancak 400 bine yakın kişinin işlem yaptığı kripto para borsası Thodex'e yönelik dün akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı.

CEO'SU YURT DIŞINA ÇIKTI

Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığı iddia edildi. Özer, Twitter, ve Instagram hesaplarını kapatırken yatırımcılar ise Thodex'in batıp batmadığı sorusunun cevabını arıyor. Kullanıcılar siteye giriş yapamazken hesapların ne olacağı merak ediliyor.

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EKONOMİ Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında suç duyurusu

'İKİ MİLYAR DOLARLIK KAYIP' İDDİASI

Borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğu ve yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığı iddia edilirken Thodex mağdurları ise avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

THODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Avukat Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşamı yurtdışına çıktığını ve bundan sonra çok zorlu ve uzun bir sürecin başlayacağını dile getirdi.

HESAPLARINA EL KONULSUN TALEBİ

Müvekkillerinin yaşadığı mağduriyete istinaden Thodex isimli kripto para borsasının sahibi olan Koineks A.Ş. şirketi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da belirten Özer, yurt dışına çıkış yasağı ve şirket hesaplarına el konulması yönünde talepte de bulunulduğunu dile getirdi.

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Borsada aylık 12 milyar dolarlık işlem hacminin oluştuğu belirtiliyor.

MAĞDURLARA 'DAVA AÇIN' ÇAĞRISI

Avukat Özer, Thodex mağdurlarına hesabınızda bulunan meblağa göre tüketici hakem heyetlerine başvuru ya da tüketici mahkemelerinde dava açmaları yönünde de çağrıda bulunarak ''Hukukî süreç yıllarca sürebilir. Banka hesapları dolu ise, oralardan tahsilât imkânı olur. Onun dışında şirket ya da şahıslar üzerine alacak ve varlıklar olup olmadığı araştırılmalı.'' dedi.

ÇEKİLİŞLE PORSCHE VERMİŞ

Kripto para piyasası Thodex'in yatırımcıları çekmek için çok sayıda ünlü ismi reklamlarında oynattığı ve çekilişle bir kişiye 2020 model Porsche Panamera GTS ile çok sayıda kişiye ise farklı markalara ait cep telefonları ve hediye paketleri de verdiği ortaya çıktı.

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex’i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı Özer son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

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EKONOMİ Kripto para sessizliği

ÖDEMELERDE DOĞRUDAN KULLANILAMAYACAK

Kripto para birimlerine ilginin yoğunlaşması ile birlikte geçtiğimiz günlerde "Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair" yönetmelik ile yeni bir düzenleme yapıldı.

Son günlerde yine popüler olan ve büyük sıçrama yapan kripto paralarla ilgili yapılan düzenleme ile 30 Nisan itibariyle kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

EKONOMİ Kripto para borsası Thodex 'te neler oluyor?