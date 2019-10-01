Ekonomi Thomas Cookun iki ülkedeki iştiraki daha iflas etti
DÜNYA EKONOMİSİ

Thomas Cook'un iki ülkedeki iştiraki daha iflas etti

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından korkulan oluyor. İngiliz devinin batmasıyla birlikte yaşanan iflas dalgasına Polonya'dan sonra Hollanda ve Belçika da eklendi. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Thomas Cook’un iflasının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'deki 21 bin İngiliz yolcunun bu iflastan etkilendiğini, ancak Almanya, Norveç ve Rusya'nın da eklenmesi halinde rakamın 80 bini bulabileceğini dile getirmişti. Şimdi gözler Thomas Cook’un söz konusu ülkelerdeki faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğinde...

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'ta yaşanan iflaslar sonrasında çok sayıda yolcu havalimanlarında beklemeye başladı.
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'ta yaşanan iflaslar sonrasında çok sayıda yolcu havalimanlarında beklemeye başladı.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Belçika'daki iştiraki de iflas etti.

Thomas Cook Belçika tarafından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli taraflarla yapılan yoğun görüşmelere rağmen gerekli kısa vadeli finansman konusunda bir anlaşmaya sağlanamadığı ve şirketin resmen iflas ettiği bildirildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu'ndan (CAA) yapılan açıklamada, İngiliz tur operatörünün, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği duyuruldu.

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Açıklamada, Thomas Cook Belçika'nın 91 acentesi ve 501 çalışanı olduğu bilgisi paylaşılarak, yönetimin bu kişilerin mağduriyetlerini önlenmek için yoğun biçimde çaba göstereceği vurgulandı.

Muğla'nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan İngiliz turistlerin ülkelerine dönmesi için görevlendirilen 12 uçak ise Dalaman Havalimanına gelmişti.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

HOLLANDA BİRİMİ DE İFLAS ETTİ

Belçika'nın ardından Thomas Cook Hollanda tarafından yapılan yazılı açıklamada şirketin Amsterdam Mahkemesine istifasını sunduğu ve bunun kabul edildiği belirtildi.

  • Açıklamada, Thomas Cook Hollanda'nın bireysel veya Avrupa'daki diğer Thomas Cook şirketleri ile devam etmesi için görüşmeler yapıldığı ve bunun kısa vadede mümkün olmadığı için iflasın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

ATOl görevlileri havalimanlarında İngiliz turistlerin hangi uçakla ülkelerine döneceğine ilişkin bilgi paylaşıyor.

Thomas Cook Hollanda'nın 200 çalışanı için toplu istifa başvurusu yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

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