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Ekonomi THY 787 - Dreamliner uçaklar için gün saymaya başladı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY "787 - Dreamliner" uçakları ne zaman alacak?

THY '787 - Dreamliner' uçaklar için gün saymaya başladı

Türk Hava Yolları (THY), ABD'li uçak imalatçısı Boeing'e sipariş verdiği "787 - Dreamliner" uçaklarından 6'sına kavuşmak için gün sayıyor. Önümüzdeki günlerde üretim bandından çıkacak olan uçaklardan ilki haziran sonunda, 3'ü temmuz, kalan 2'si ise ağustos ayında filoya katılacak. Filodaki ilk 787 - Dreamliner'ın kuyruk tescili ise 'TC-LLA' olarak belirlendi.

Haber Merkezi DHA
787 - Dreamliner uçaklar, THY'nin uzun menzilli hatlarında sefer yapacak.
787 - Dreamliner uçaklar, THY'nin uzun menzilli hatlarında sefer yapacak.

THY'nin Boeing'e sipariş verdiği yeni nesil, uzun menzilli Boeing-787 Dreamliner uçaklarından 2019 yılı içinde filoya katılacak olan 6'sının teslim tarihleri belli oldu. 25'i kesin 5'i opsiyonlu toplam 30 adet sipariş edilen 'Boeing 787 - Dreamliner'lardan ilki haziran ayın sonunda filoya katılacak. İmalat bandına 865 seri numarası ile giren ve bu ay sonuna kadar üretimi tamalanacak ilk uçağın kuyruk tescili 'TC-LLA' oldu.

DREAMLİNER'LARIN UÇACAĞI HATLAR

787- Dreamliner tipi uçakların, yeni açılacak Bali, Mexico City ile Atlanta, Bogota-Panama City gibi THY'nin uzun menzilli hatlarında yapılacak seferlerde uçması planlanıyor.

  • Ancak 787-Dreamliner uçakları geldikten sonra uçuş ekiplerinin eğitimleri için bir süre iç hatlarda uçacak. THY, bu hattı Antalya olarak belirledi. Temmuzun ilk haftasından itibaren Dreamliner'lar İstanbul Havalimanı - Antalya arasında karşılıklı sefer yapacak. Böylelikle Boeing’den gelecek öğretmen pilotlarla birlikte THY uçuş ekiplerinin eğitimleri de tamamlanmış olacak.

DHA
Geniş gövdeli uçakların yolcu kapasitesi 280 ila 320 arasında olacak.

UZUN MENZİLLİ FİLO YENİLENİYOR

THY, geniş gövde uçak ihtiyacının temini kapsamında 2019 yılında 6 adet, 2020 yılında 14 adet, 2021 yılında 10 adet, 2022 yılında 12 adet, 2023 yılında 11 adet ve 2024 yılında 7 adet olmak üzere, 50 adedi kesin ve 10 adedi opsiyon olmak üzere toplamda 60 adet geniş gövde uçak satın alınacağını açıklamıştı. Bu kapsamda, 25'i kesin 5'i opsiyon toplam 30 adet Boeing 787-9 ile 25'i kesin, 5’i opsiyon toplam 30 adet Airbus A350-900 tipi uçağı filosuna eklemek üzere sipariş vermişti.

A 350-900'LER 2020'DE FİLODA

Ayrıca 2020'den itibaren filodaki yerini alacak THY'nin Airbus A-350'lerinin ilkinin teslim tarihi ise gelecek yıl Mart ayı olarak planlandı. A-350 tipi uçakları da bu tarihten itibaren peyderpey filoya girecek.

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YENİ UÇAKLAR YENİ TASARIMLARLA GELİYOR

Öte yandan THY'nin yeni nesil uzun menzilli uçakları Boeing 787-Dreamliner ve Airbus A350 yeni tasarımlarıyla gelecek. Geniş gövdeli uçakların yolcu kapasitesi 280 ila 320 arasında olacak. 787 Dreamliner'larda business sınıfında 30 yolcu, A350-900'lar ise 32 yolcu kapasiteli olacak.

Yolcu konforunun artırılması hedeflenen Business sınıfı tasarımında önemli değişiklikler var. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise her koltuktan koridora çıkış olması. Ayrıca yeni nesil kabin eğlence sistemleri uzun yolculukların daha konforlu geçmesi sağlanacak. 'Kapadokya' adı verilen uçak içi aydınlatma sistemi de devrede olacak.

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