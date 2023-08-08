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Ekonomi

THY filosuna dört yeni uçak daha katılıyor: Sipariş kesinleşti

Filosunu genişleten Türk Hava Yolları (THY) daha önce opsiyonladığı 4 adet Airbus A350-900 tipi uçağın siparişini kesinleştirdi. Böylece mevcut sipariş toplamda 14'e yükseldi.

12:26 . 8/08/2023 Salı
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Türkiye'nin dünya çapında bir markasına dönüşen Türk Hava Yolları (THY) filosunu genişletiyor.

Türk halkının gururu şirket 4 adet Airbus A350-900 tipi uçağın siparişini daha kesinleştirdi.

Bu kapsamda 14'e ulaşan yeni siparişler en kısa sürede filoya katılacak.

"Ortaklık genişliyor ve güçleniyor”

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Airbus Ticari Uçaklar (CCO) ve Airbus International Başkanı Christian Scherer, “Kesin sipariş sayısının artırılması, A350’lerin Türk Hava Yolları için temsil ettiği değeri ortaya koyuyor. Rakipsiz ekonomik avantajları ve verimliliği ile yeni nesil geniş gövdeli uçaklar arasında eşsiz bir yere sahip olan A350’nin Türk Hava Yolları’nın büyüme hedeflerine sağladığı katkıdan gurur duyuyoruz.

Yeni siparişler, aynı zamanda Airbus ile 20 yıldır Airbus ekosistemi ve tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olan Türkiye arasındaki güçlü ilişkinin de göstergesi. Türkiye havacılık endüstrisi, Türk Hava Yolları ve Airbus arasındaki uzun yıllara dayanan ortaklık her yeni adım ile daha da genişliyor ve güçleniyor” dedi.

Uzun menzilde lider konumda

Bugüne kadar dünyanın dört bir yanındaki önemli havayolu şirketlerinden toplamda 1000’in üzerinde sipariş alan A350, dünyanın en modern ve verimli geniş gövdeli uçağı olarak 300-410 yolcu kapasiteli uçaklar kategorisinde uzun menzili ile lider konumunda bulunuyor.

Şık tasarımı, yenilikçi teknolojileri, aerodinamiği, hafif malzemeleri ve yeni motorları sayesinde yakıt tüketimi, işletme maliyeti ve CO2 emisyonunda yüzde 25 tasarruf ve önceki nesil rakip uçaklara kıyasla yüzde 50 daha sessiz uçuş konforu sunuyor.



#Türk Hava Yolları
#Airbus
#Airbus A350-900
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