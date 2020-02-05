Ekonomi THY ile uçacaklar dikkat Bilet alım işlemlerinde fiyatı koru uygulaması başladı
İŞ DÜNYASI

THY ile uçacaklar dikkat: Bilet alım işlemlerinde 'fiyatı koru' uygulaması başladı

THY ile uçacaklar dikkat: Bilet alım işlemlerinde 'fiyatı koru' uygulaması başladı

Türk Hava Yolları(THY) bilet satın alımları işlemleri sırasında özellikle seyahat programı belli olmayan yolcular için “fiyatı koru” uygulaması başlattı. Fiyat koruması yapan THY yolcusunun, bilet fiyatı belirli süre boyunca aynı kalacak. THY, yolcularının biletleme yaptığında da koruma ile uygun fiyat ile uçabileceği bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Türk Hava Yolları, yeni bir uygulamayı daha hizmete soktu.
Türk Hava Yolları, yeni bir uygulamayı daha hizmete soktu.

Türk Hava Yolları, 354(yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurtiçi, 268 uluslararası olmak üzere dünyanın 126 ülkesindeki 318 noktaya uçuyor. Her yıl uçtuğu nokta ve uçak sayısı hızla artan Türk Hava Yolları, yeni bir uygulamayı daha hizmete soktu.

THY, bilet alım işlemlerinde özellikle seyahat programı kesinleşmeyenler için “fiyatı koru” uygulaması başlattı.

  • THY, yeni uygulaması ile ilgili, “Mükemmel bir fiyat yakaladınız ama henüz seyahat programınız kesin değil mi? Hiç sorun değil, “Fiyatı koru” ile özel fiyatınız için zamanı durdurabilirsiniz. Fiyat koruması yaptığınız anda, bilet fiyatı belirli süre boyunca aynı kalır. Siz de biletleme yaptığınızda avantajlı fiyatlarla uçmanın tadını çıkarırsınız. Üstelik tamamen ücretsiz!” bilgilendirmesini yaptı.

Standart koruma işlemi

THY’nin “fiyatı koru” uygulamasında standart korumada yolcu uçuşuna kalan süreye bağlı olarak belirli bir tutar karşılığında fiyatı sabitleyebiliyor. Biletleme durumunda ise ödediği tutar iade edilecek

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Üyelik programında olanlardan belirlenen sürelerde ücret alınmayacak

THY’nin Miles&Smiles Classic Plus, Elite, Elite Plus üyeleri ise uçuşa kalan süreye ve üyelik statülerine bağlı olarak belirlenen süreler boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Amerika avantajı

Amerika kalkış ve varışlı THY yolcuları, uçuşlarına 7 gün kalana kadar 24 saat boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

THY işlemin nasıl yapılacağını açıkladı:

  • “Uçak bileti satın alma işlemine başlayın
  • Uçuş seçiminizi yaptıktan sonra “Fiyatı koru” butonunu işaretleyin.
  • Yolcu bilgilerini doldurun ve fiyat koruma paketlerinden birini seçin.
  • Kredi kartı bilgilerinizi girin ve hizmet bedelini ödeyin.
  • Fiyat koruma işleminiz tamamlanınca uçak bileti fiyatınız opsiyon süresi boyunca aynı kalacak.
  • Fiyat koruma yaptığınız bileti satın almak için kişisel hesabınızdan “Rezervasyonlarım” bölümüne girin ve işleminizi tamamlayın.
  • Fiyat koruma paketinizdeki opsiyon süresi dolmadan biletleme işlemlerinizi tamamlamanız gerektiğini unutmayın.”

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı
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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarını bekleyen yolcular için, quot;İGA Sleepodquot; isimli uyku kapsülü modeli devreye alındı. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabilecek.
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6 Nisan 2019'da tam kapasiteyle hizmet vermeyen başlayan İstanbul Havalimanı, her gün ağırladığı binlerce yolcu için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik dış hatlar terminali giden yolcu katında İGA Sleepod isimli uyku kapsülü hizmetini başlattı.
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Kapsüller yolcular tarafından saati 9 avroya kiralanabilecek. Hijyen konusu ön planda tutulduğu için her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz olarak verilecek. Yolcuların battaniye ve yastık gibi ek hizmet talep etmesi halinde ise 2 avro daha ücret ödenecek. Kullanılan malzemeler ise görevli personeller tarafından her kullanımdan sonra kuru temizlemeye gönderilecek.
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Mini kabinlerin içi yolcuların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabilecek veya şarj edebilecek.
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Uyku kabininin alt kısmında ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir alan yer alıyor.
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İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.

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